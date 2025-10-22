Seleccionan a las 123 familias que podrán comprar una VPO en Distrito Zeta de Málaga desde 159.900 euros

Infografía de la promovión de VPO de Coanfi en Distrito Zeta de Málaga.

Un total de 123 familias malagueñas inscritas en el Registro Municipal de Demandantes han resultado adjudicatarias de una vivienda protegida en propiedad en Distrito Z.

Todas ellas fueron seleccionadas en un sorteo celebrado este martes, 21 de octubre, ante notario. La configuración de esta lista provisional abre la puerta para que los agraciados puedan avanzar en la adquisición de los inmuebles objeto del procedimiento.

De acuerdo con los datos aportados por el Ayuntamiento, la promoción en cuestión es Residencial Zoë, compuesta de 123 viviendas protegidas en régimen general de venta y que la promotora COANFI va a construir en el nuevo barrio.

Serán pisos de dos y tres dormitorios, incluyendo cuatro adaptadas de dos dormitorios y dos adaptadas de tres dormitorios.

Los precios parten desde 159.900 euros (IVA no incluido), con plaza de garaje y trastero incluidos. Ese es el valor establecido para una vivienda de dos dormitorios, mientras que el mínimo para una de tres es de 191.700 euros (IVA no incluido).

Es el precio máximo legal de VPO rebajado en un 10%, según la oferta que realizó esta promotora en el concurso municipal por la que se le transmitió este suelo propiedad del Ayuntamiento. El inicio de las obras está previsto para el primer trimestre del 2026.

Cabe recordar que esta promotora resultó adjudicataria del lote 5 del concurso para la transmisión onerosa de 6 parcelas municipales del ámbito Sánchez Blanca para la construcción de un total de 606 VPO y que se unen a otras siete del sector de Cortijo Merino, en las que los promotores privados van a construir un total de 562 nuevas viviendas protegidas, lo que suma un total de 1.168 nuevas viviendas entre ambos ámbitos. En concreto, este lote 5 es el referente a la parcela R1.7.

Las personas que han formado parte de este proceso deben cumplir una serie de requisitos. Entre ellos, no ser propietario de otra vivienda; que la misma sea utilizada como residencia habitual y permanente; estar empadronado en el municipio de Málaga al menos con un año de antigüedad a la fecha de publicación de la convocatoria; no tener unos ingresos superiores a 5,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples); y ser demandante de vivienda en el Registro Municipal del Demandante de Vivienda de Málaga.

Así, para las 94 viviendas de 3 dormitorios se han presentado un total de 6.359 personas; para las 24 de 2 dormitorios 5.252 personas y para las 5 destinadas a personas con movilidad reducida 251 personas.

Cabe recordar que con estas 123 son ya más de 800 VPO las que se han sorteado u ofertado en lo que va de 2025, en el marco del Plan Municipal de Vivienda.

Más de 5.000 nuevas viviendas protegidas en promoción

El Ayuntamiento está promoviendo en la actualidad, de forma directa o a través de la colaboración público-privada, en diferentes fases, un total de 5.164 nuevas viviendas protegidas.

En concreto, de éstas, 1.041 están actualmente en construcción; 1.300 en fase previa a la edificación (1.168 en Sánchez Blanca y Cortijo Merino, 5 en calle Haití y 16 alojamientos en Gómez Ocaña, 91 en los bajos de Soliva Este y 20 en calle Mendizábal); 1.060 en fase de redacción de los proyectos (1.000 Soliva Oeste, 10 en la avenida de La Rosaleda y 50 en el ámbito de Portillo); y 1.700 en 22 parcelas dotacionales que se encuentran en proceso de licitación del suelo.