Los comercios del centro de Málaga se tiñen de rosa en apoyo a la investigación y prevención del cáncer de mama

Las claves nuevo Generado con IA Más de 27 comercios del centro histórico de Málaga participan en la campaña 'El Foco Solidario', decorando sus escaparates de rosa para apoyar la lucha contra el cáncer de mama. La campaña, promovida por la Asociación Española Contra el Cáncer, busca sensibilizar sobre la importancia de la investigación y prevención del cáncer de mama. Se espera iluminar casi 230 puntos de la provincia de Málaga con 'focos solidarios', extendiendo el apoyo a colectivos como cofradías, centros comerciales y farmacias.

Málaga sigue tiñéndose de rosa días después de celebrar el Día Mundial Contra el Cáncer de Mama. En esta ocasión, el rosa será protagonista este mes de octubre en el corazón de la ciudad de Málaga de la mano de la campaña El Foco Solidario, promovida por la Asociación Española Contra el Cáncer en colaboración con la Asociación Centro Histórico de Málaga (CCA).

El objetivo de la campaña es sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la investigación, la detección precoz y la prevención del cáncer de mama.

A esta iniciativa se han adherido más de 27 establecimientos del centro histórico, decorando sus escaparates con elementos en tonos rosas e instalando el distintivo oficial que los acredita como comercios solidarios.

Esta acción se enmarca dentro de la campaña nacional de la Asociación “Nos lo tomamos a pecho”, protagonizada por pacientes y supervivientes de cáncer de mama y su entorno más cercano. La campaña pone el foco en lo que realmente significa vivir con cáncer de mama, más allá del diagnóstico y el tratamiento, transmitiendo experiencias personales sobre cómo viven y sienten todo lo que gira en torno al cáncer en el ámbito familiar, social, laboral o médico.

Tradicionalmente, los edificios institucionales se iluminan de rosa cada 19 de octubre, Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Sin embargo, con este proyecto se pretende ir más allá, implicando al pequeño comercio y manteniendo encendidos los Focos Solidarios durante todo el mes, como símbolo de compromiso y esperanza.

Además, este año la sede provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer en Málaga ha querido ampliar el alcance de la campaña “Foco Solidario”, que comenzó el pasado año junto a la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico, extendiéndola a otros colectivos como cofradías, centros comerciales, colegios profesionales y farmacias.

Con esta colaboración, se prevé la instalación de casi 230 focos solidarios en toda la provincia, iluminando de rosa distintos puntos de Málaga en apoyo a las mujeres que han padecido o padecen cáncer de mama.

Esta miércoles, representantes las entidades implicadas han visitado algunos de los comercios participantes junto a la concejala de Comercio, Elisa Pérez de Siles, el presidente del CCA, Rodrigo Bocanegra, y la gerente provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer, Carmen Litrán. Durante el recorrido, se destacó el compromiso del comercio local con esta causa solidaria, visibilizando el apoyo a las personas afectadas.

En 2024 se diagnosticaron 35.875 nuevos casos de cáncer de mama en España, con una supervivencia media del 85%. De ellos, 1.283 correspondieron a la provincia de Málaga, de los cuales 828 fueron atendidas por la Asociación, lo que supone casi el 65% del total, ofreciendo atención psicológica, social, médica y servicios de rehabilitación de manera gratuita. Además, la entidad impulsa actualmente 114 proyectos de investigación en cáncer de mama, con una inversión superior a 31,5 millones de euros.

COMERCIOS ADHERIDOS A LA CAMPAÑA EL FOCO SOLIDARIO 2025