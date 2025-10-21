El Metro de Málaga modera su crecimiento: casi 13,9 millones de pasajeros en los primeros nueve meses de 2025

Interior de una de las estaciones del Metro de Málaga.

La demanda de viajeros del Metro de Málaga, convertido desde su apertura a mediados de 2014 en uno de los medios clave en la movilidad urbana de la capital de la Costa del Sol, sigue creciendo, aunque a un ritmo sensiblemente más moderado que en periodos anteriores.

Los datos oficiales aportados por la Consejería de Fomento a EL ESPAÑOL de Málaga elevan a 1.607.642 los viajeros que usaron el suburbano malagueño el pasado mes de septiembre.

La cifra mejora en un 6,3% el balance del mismo mes de 2024, cuando fueron 1.512.471 los usuarios transportados.

Tomando como referencia el acumulado en los primeros nueve meses del año, son ya casi 13,9 millones de pasajeros los que se han movido por la ciudad a bordo de los trenes del ferrocarril urbano.

Esta suma supera los 12.974.000 usuarios del mismo periodo del año pasado. La diferencia supone un crecimiento de la demanda del 7,1%.

La información estadística de septiembre permite concretar que el día de mayor demanda ese mes fue el viernes 26, con un total de 73.061 usuarios. En el otro lado de la balanza, el domingo 7 de septiembre, cuando apenas usaron el Metro 26.328 usuarios.

Tomando como referencia los 13,9 millones de viajeros ya acumulados, la media mensual es de unos 1.544.000 pasajeros. Manteniendo esta tendencia, el año podría finalizar por encima de los 19 millones de usuarios.

Pese a que los valores que deja el suburbano malagueño mes tras mes son positivos, al aumentar la cifra de viajeros respecto al año anterior, sí es evidente una moderación en este incremento.

Hay que recordar que en 2024 fueron casi 18,3 millones de personas las que se subieron a los trenes, un 34,2% más que en 2023. Parece evidente que este salto no se volverá a repetir en 2025.