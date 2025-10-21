Dos apuñalamientos en Málaga capital en apenas 24 horas: un varón herido en Guadalmar y una mujer, en Carlinda
Cabe recordar que en los primeros seis meses del año se registraron 29 tentativas de homicidio, frente a las 25 del mismo periodo de 2024.
Las claves
Siguen los episodios violentos en la ciudad de Málaga. Las autoridades investigan dos apuñalamientos con apenas 24 horas de diferencia en dos puntos totalmente diferentes: Carlinda y Guadalmar. Los hechos han ocurrido entre el domingo 19 de octubre y el lunes 20 y se han saldado con un hombre de 40 años y una mujer de 59 heridos.
El primer incidente de arma blanca se produjo cuando el hombre, supuestamente, salía del campo de fútbol de Guadalmar y se dirigía hacia su coche. Eran las 21.40 de la noche. El Servicio de Emergencias 112 fue alertado de una agresión con arma blanca en la calle Conde Lucanor. Hasta la zona se desplazaron la Policía Nacional, la Policía Local y los sanitarios, que trasladaron a la víctima al Hospital Clínico Virgen de la Victoria.
Según ha adelantado Sur, la víctima estaba a punto de entrar en su vehículo cuando fue abordada por un individuo de edad parecida. Los testigos se percataron del forcejeo y oyeron un grito. A continuación, el presunto autor del apuñalamiento abandonó la escena a bordo de un vehículo.
Sin embargo, no ha sido el único incidente con arma blanca en Málaga en apenas 24 horas. Una mujer de 59 años ha resultado herida tras haber sufrido una agresión, a manos, presuntamente, de otra chica, de 32 años, que padece problemas de salud mental, han informado desde el Equipo de Atención a la Mujer.
Todo sucedió el lunes sobre las 20.00 horas en la avenida Pedro Salinas. El Servicio de Emergencias Sanitarias 112 Andalucía recibió varias llamadas alertando de que una mujer de unos 32 años había asestado una puñalada a otra. Hasta la zona enviaron a los servicios sanitarios y a la Policía Local de Málaga.
La mujer fue asistida en el centro de salud de Carlinda en primera instancia. Si bien, al ver que sus heridas eran graves, fue trasladada a un hospital de la capital. Allí, los sanitarios comprobaron que la mujer presentaba una herida de mayor gravedad. Ante esta situación, se requirió la presencia de un equipo médico de emergencia en el lugar, que estabilizó a la víctima antes de trasladarla en ambulancia al hospital.
Desde el Equipo de Atención a la Mujer acudieron a la zona para hablar con el entorno de la presunta autora de la agresión y prestaron "atención psicosocial" a la familia, que ya era conocida por la sala coordinadora por otros episodios violentos de la joven.