Dos apuñalamientos en Málaga capital en apenas 24 horas: un varón herido en Guadalmar y una mujer, en Carlinda

Siguen los episodios violentos en la ciudad de Málaga. Las autoridades investigan dos apuñalamientos con apenas 24 horas de diferencia en dos puntos totalmente diferentes: Carlinda y Guadalmar. Los hechos han ocurrido entre el domingo 19 de octubre y el lunes 20 y se han saldado con un hombre de 40 años y una mujer de 59 heridos.

El primer incidente de arma blanca se produjo cuando el hombre, supuestamente, salía del campo de fútbol de Guadalmar y se dirigía hacia su coche. Eran las 21.40 de la noche. El Servicio de Emergencias 112 fue alertado de una agresión con arma blanca en la calle Conde Lucanor. Hasta la zona se desplazaron la Policía Nacional, la Policía Local y los sanitarios, que trasladaron a la víctima al Hospital Clínico Virgen de la Victoria.