Cae el “asaltante del ascensor” de Málaga: nueve robos en siete días a mujeres en situación de vulnerabilidad

La Policía Nacional ha detenido en Málaga a un hombre que presuntamente habría asaltado a nueve mujeres en portales de viviendas en la capital malagueña, gran parte de ellas de la zona oeste. En tan solo una semana, el denominado “asaltante del ascensor” perpetró los robos tras ingeniárselas para adentrarse en las diferentes comunidades de vecinos, donde esperaba la llegada de alguna persona vulnerable, la mayoría, mujeres.

Así, el intruso, de 45 años, se ofrecía a las víctimas a compartir el elevador y, una vez en el interior de la cabina, les arrebataba el bolso de un fuerte tirón. La autoridad judicial competente ha decretado ya su ingreso provisional en un centro penitenciario.

Cronológicamente, el primero de los robos tuvo lugar hace solo unos días en un portal sito en la avenida de la Aurora. Según la denuncia, una mujer de 68 años recibió golpes en el rostro y un brazo por parte de un desconocido con el que había tomado un ascensor, en el edificio donde reside, apoderándose el malhechor de su bolso tras un tenso forcejeo.

Tras este hecho inicial, agentes adscritos a la Comisaría de Policía Nacional en el Distrito Oeste de Málaga, a cargo de la investigación, comenzaron a aglutinar nuevas denuncias por robos, todos con un idéntico modus operandi y mujeres como víctimas, la mayoría de edad avanzada, abordadas siempre en el interior de portales.

El sospechoso de todos estos asaltos habría dejado un reguero de víctimas a su paso, concentrándose el resto de casos en calle La Unión, calle Gaucín, Horacio Lengo, Pasaje Río Albaida, Paseo de los Tilos, Jerusalén, Conde del Guadalhorce y Sondalezas.

En el transcurso de la operación Mohicano se estableció un dispositivo para localizar al sospechoso, que ya había sido identificado con la colaboración de las perjudicadas en la pertinente diligencia de reconocimiento, y que además era un “viejo conocido” de los investigadores.

Con la premura que requieren estos casos, ante la posibilidad de que el autor continuara con su espiral creciente de asaltos en la ciudad, los investigadores se coordinaron con otras unidades del Cuerpo, al fin de su rápida detención.

Finalmente, el pasado 10 de octubre, agentes de la Brigada Móvil arrestaban al sospechoso. Tras su puesta a disposición judicial, ha ingresado en prisión.