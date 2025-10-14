El Puerto de Málaga activa la tercera fase de la obra de curación del espaldón del gigantesco dique de Levante

Casi tres semanas después de que el Consejo de Administración del Puerto diese luz verde, el organismo pone en marcha la maquinaria para contratar la tercera de las fases de curación a la que está sometiendo desde hace ya varios años el espaldón del dique de Levante.

Con un presupuesto inicial de casi 3 millones de euros (más de 3,5 millones con el IVA incluido), el objetivo es contratar a una empresa especializada que se encargue de continuar la tarea de rehabilitación de los cajones que conforman esta gigantesca estructura de 1.235 metros.

En concreto, según se precisa en el pliego de condiciones que rige este procedimiento, la intervención afecta a los cajones que van del 9 al 13, ambos incluidos. El plazo estimado de obras es de 6 meses.

Las empresas interesadas tienen hasta el 13 de noviembre para presentar sus ofertas.

La pretensión es la de mejorar la seguridad y la operatividad del espaldón, garantizando su protección frente a temporales y reforzando las condiciones de abrigo para el tráfico marítimo.

La necesidad de estas actuaciones queda patente al observar los estudios técnicos disponibles. En los mismos se precisa que el espaldón del dique, construido en los años 1998 y 2001, "presenta patologías a lo largo de toda su longitud que podrían afectar a la capacidad portante del mismo en un breve periodo de tiempo si no se llevan a cabo actuaciones de rehabilitación".

Patologías que, se apostilla, "se encuentran en un grado de avance muy elevado por lo que no es posible realizar únicamente un mantenimiento sobre el dique sino que resulta necesario efectuar una intervención de mayor envergadura".

Desde que se completase la construcción del dique pasan ya más de 20 años. Una obra que fue adjudicada y ejecutada por la unión temporal compuesta por Dragados y Sando.

Nadie pudo imaginar en aquellos días que muchos años más tarde, la robustez con la que fue desarrollada la obra dejaría entrever evidentes debilidades. El impacto lesivo del ambiente marino, junto a la utilización de un hormigón de menor calidad del preciso, según los informes realizados, dieron lugar a un descarnamiento más que evidente en el espaldón, así como una reducción de su capacidad portante.

La solución manejada hasta ahora supone un regreso a las técnicas tradicionales, aplicando hormigón en masa. Y, con ello, eliminando las características costillas del espaldón.