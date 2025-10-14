Los barrios de Málaga pierden sus tiendas: la transformación de locales comerciales en vivienda arrasa en la ciudad

Las calles de Málaga se siguen vaciando de locales comerciales. Los espacios tradicionalmente destinados a enriquecer la vida de los barrios, en los que históricamente han lucido las fruterías, carnicerías y cafeterías, ahora se transforman en vivienda.

El proceso, particularmente acusado desde hace varios años, sigue imparable en la capital de la Costa del Sol, reflejando el ansia inmobiliaria y el evidente problema de alojamiento residencial.

Ya sea como respuesta directa de los propietarios a la necesidad de disponer de una casa propia, tratando de huir del desorbitado mercado, o como fuente de inversión de enorme potencial, la realidad es que el número de licencias de cambio de uso sigue creciendo.

Así queda demostrado al analizar los permisos otorgados por la Gerencia de Urbanismo en el último trimestre. En concreto, en los meses de julio, agosto y septiembre, el organismo municipal ha facilitado más de medio centenar de permisos de intervención.

La concesión de estas licencias abre la puerta a los peticionarios a transformar el uso de unos 53 locales comerciales en nuevas residencias. En concreto, en 67 viviendas.

De los tres últimos meses, julio ha sido el más significativo, con 25 locales afectados, sobre los que se planifican 32 viviendas. En ese mismo período, se concedieron varias licencias para convertir oficinas en pisos.

Estas operaciones hay que sumarlas a las que se han desarrollado en los seis meses anteriores. Entre enero y junio de este mismo ejercicio, según los datos de Urbanismo, han sido 170 los expedientes de ajuste urbanístico tramitados y avalados.

Como resultado de esos permisos, los promotores pretendían generar cerca de 270 viviendas.

Agrupando todas las estadísticas recogidas en el listado de licencias de Urbanismo, puede concluirse que, incluyendo el mes de septiembre, son más de 220 los expedientes tramitados, abriendo la puerta a la transformación de al menos 220 locales, sobre los que se han proyectado casi 340 viviendas.

Datos anteriores

Este balance constata la oportunidad que para muchos representa la conversión de una antigua tienda. Y ratifica que el fenómeno mantiene la pujanza ya demostrada en 2024.

La anualidad pasada, según los datos recogidos por EL ESPAÑOL de Málaga tras analizar las licencias de obras concedidas por Urbanismo, el Ayuntamiento dio luz verde a casi 390 intervenciones de esta naturaleza.

Permisos de obra que afectaron a unos 460 locales comerciales distribuidos por la práctica totalidad de distritos de la ciudad. El desarrollo de los trabajos planteados, que no siempre se llevan a efecto, permitirían poner en el mercado más de 670 viviendas.

Endurecimiento del control a los pisos turísticos

Aunque no existe un documento formal que establezca una relación directa, parece evidente que el salto exponencial de este tipo de operaciones inmobiliarias coincidió en el tiempo con la decisión del Ayuntamiento de endurecer las medidas de presión sobre las viviendas turísticas, en el intento de poner coto a la apertura de nuevos alojamientos.

Recientemente, el Ayuntamiento puso en vigor una moratoria que impide la apertura de nuevas viviendas turísticas, sea cual sea el barrio en el que se localice y el nivel de saturación que presente.