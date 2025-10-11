Así será el nuevo McDonald's del barrio de la Trinidad por dentro: comedor para 130 personas y servicio 24 horas

Recreación de los edificios en los que se instalará McDonald's con el símbolo de la cadena de comidas.

La llegada de la cadena de restaurantes McDonald's al barrio de la Trinidad, uno de los más señeros y populares de Málaga, avanza.

Tras conocerse la puesta en marcha del procedimiento, que debe permitir la adecuación de los locales situados en los número 50, 52 y 54 de la calle Mármoles (uno de ellos es el que antiguamente fue ocupado por el restaurante El Racimo), EL ESPAÑOL de Málaga puede avanzar los detalles fundamentales del futuro local.

De acuerdo con los datos oficiales a los que ha tenido acceso este periódico, el proyecto, que data del pasado mes de julio, contempla la adecuación completa de un local con 426,24 metros cuadrados construidos.

El mismo es fruto de la unión entre el bajo del edificio catalogado, donde se encontraba el El Racimo, y el local comercial de una nueva promoción residencial levantada junto a este.

McDonald's contará con una superficie de 178,65 metros cuadrados destinados a zona de comedor, con capacidad para 131 personas, además de aseos, vestíbulo y espacios de servicio.

En la parte no accesible al público se ubicará la cocina, zona de bebidas, vestuarios y almacenes, con una superficie total de 158,21 metros cuadrados.

Atendiendo a esta misma información, el horario planteado (que se ajustará) será de 9.00 a 23.00 horas, con un total estimado de 5.950 horas de funcionamiento anual en 350 días de actividad.

Sin embargo, el proyecto introduce una novedad destacada: una ventana McExpress para servicio de comida para llevar las 24 horas del día, accesible desde el exterior mediante timbre y gestionada desde una zona específica de la cocina, destinada al servicio delivery.

Entre las medidas incluidas figura la implantación de aislamiento acústico integral en las instalaciones, así como la colocación de nuevos revestimientos, carpinterías interiores y exteriores, falsos techos y mobiliario, conforme a las exigencias técnicas y ambientales municipales.

La llegada de McDonald's a este punto de La Trinidad supone también un relevo simbólico: uno de los locales coincide con la ubicación del histórico restaurante El Racimo, un negocio familiar fundado en 1922 por Manuel Blanca Romero y Ana Céspedes Fernández, y que cerró sus puertas hace casi dos años.

Durante décadas, El Racimo fue un referente de la cocina tradicional malagueña y un punto de encuentro vecinal.

El movimiento de la cadena estadounidense refuerza el dinamismo comercial que viene experimentando la calle Mármoles, donde en los últimos meses han aumentado las aperturas de nuevos negocios en torno a la renovada promoción residencial de la zona