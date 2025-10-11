La EMT amplía las líneas C5 y 32 para mejorar el servicio en Puerto de la Torre y Málaga Este
Esta remodelación será efectiva desde el próximo martes, 14 de octubre.
Más información: Así es la icónica sede que la EMT de Málaga ha descartado en sus nuevas cocheras
La Empresa Malagueña de Transportes (EMT) ampliará su servicio en los distritos de Puerto de la Torre y Málaga Este a partir del próximo martes, 14 de octubre. Según ha indicado el Consistorio en un comunicado, se ampliarán los recorridos de las líneas C5 y 32.
La C5 (la línea circular del Puerto de la Torre), adaptará su recorrido para dar servicio a las barriadas de Fuente Alegre y Arroyo España y circulará por las calles Cénit, Fuente Alegre, Mariana Pineda, Platón, Sustancia, Gloria Fuertes y Galaxia.
En total, serán nueve paradas nuevas las que se añaden al recorrido que ya venía realizando esta línea que da servicio a los vecinos del Puerto de la Torre para desplazarse a la Universidad y al Hospital Clínico.
Por su parte, se va a remodelar el itinerario de la línea 32 para dar servicio a la zona de Colinas del Limonar, en Málaga Este.
Los autobuses de esta línea llegarán hasta la rotonda de Colinas del Limonar, a través de nuevas paradas en las calles Arrigo Boito y otras tres en Camarón de la Isla.
Asimismo, se incorpora un refuerzo en cuanto al número de autobuses en servicio y amplía el horario de su última salida, que será a las 23.00 horas.