La EMT amplía las líneas C5 y 32 para mejorar el servicio en Puerto de la Torre y Málaga Este

La Empresa Malagueña de Transportes (EMT) ampliará su servicio en los distritos de Puerto de la Torre y Málaga Este a partir del próximo martes, 14 de octubre. Según ha indicado el Consistorio en un comunicado, se ampliarán los recorridos de las líneas C5 y 32.

La C5 (la línea circular del Puerto de la Torre), adaptará su recorrido para dar servicio a las barriadas de Fuente Alegre y Arroyo España y circulará por las calles Cénit, Fuente Alegre, Mariana Pineda, Platón, Sustancia, Gloria Fuertes y Galaxia.

En total, serán nueve paradas nuevas las que se añaden al recorrido que ya venía realizando esta línea que da servicio a los vecinos del Puerto de la Torre para desplazarse a la Universidad y al Hospital Clínico.

Por su parte, se va a remodelar el itinerario de la línea 32 para dar servicio a la zona de Colinas del Limonar, en Málaga Este.

Los autobuses de esta línea llegarán hasta la rotonda de Colinas del Limonar, a través de nuevas paradas en las calles Arrigo Boito y otras tres en Camarón de la Isla.

Asimismo, se incorpora un refuerzo en cuanto al número de autobuses en servicio y amplía el horario de su última salida, que será a las 23.00 horas.