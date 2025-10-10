Arrancan la construcción de 109 viviendas de alquiler asequible en el barrio de Lagunillas, en Málaga

Imagen del patio de la nueva promoción del barrio de Lagunillas.

La promotora Lagoom Living acaba de poner en marcha la maquinaria para la construcción de 109 viviendas destinadas a alquiler asequible en pleno Centro histórico de Málaga.

El primer paso, antes de poder empezar a edificar, ha sido el inicio de la demolición de varios inmuebles localizados en la parcela sobre la que se levantará el nuevo desarrollo residencial.

La actuación tiene un valor simbólico evidente. No solo porque va a suponer la regeneración de una zona marcada durante décadas por el abandono y la degradación, sino porque supone el impulso de unos suelos sobre los que la Junta de Andalucía dibujó hace 20 años las bautizadas como tecnocasas.

Detalle de la nueva promoción de viviendas en alquiler de Lagoom Living.

Abandonado el proyecto, la Administración regional renunció a desarrollar de manera directa los solares, poniéndolos en el mercado para que fuese un socio privado quien asumiera la actuación.

En abril de 2023, la Consejería de Fomento vendió a Lagoom Living los terrenos de Lagunillas a cambio de casi 1,5 millones de euros.

La nueva promoción ha sido presentada por el cofundador y CEO de Lagoom Living, Javier Braza, y el alcalde, Francisco de la Torre.

El proyecto Lagunillas se compone de siete edificios de entre dos y tres alturas, con viviendas de uno, dos y tres dormitorios, 104 plazas de garaje y una superficie construida de 8.726 metros cuadrados (8.262 residenciales y 463 destinados a usos comerciales).

En cuanto a los precios de arrendamiento que se manejan, oscilan entre los 325 y los 550 euros al mes.

El diseño integra zonas verdes, áreas de juego infantil, espacios de coworking y locales de proximidad, fomentando la convivencia y la actividad social.

Otra infografía de la nueva promoción de Lagoom Living en el Centro.

Además, contará con la certificación sostenible BREEAM, aval de la estrategia de Lagoom Living en materia de eficiencia energética, confort y respeto por el entorno urbano.

El desarrollo de Lagunillas no solo supone una mejora física del barrio, sino una transformación integral basada en la recuperación de espacios degradados, la creación de vivienda asequible y la reactivación económica y social del entorno.

Ubicado junto a la Plaza de la Merced, Lagunillas conserva un gran valor histórico y cultural. Durante años ha sufrido un progresivo deterioro urbano y pérdida de población, pese a lo cual ha mantenido una fuerte identidad vecinal y artística.

El proyecto de Lagoom Living contribuye a recuperar solares abandonados y edificios en ruina, integrar nuevas zonas de urbanización y mejorar la calidad de vida de los vecinos, en línea con los criterios de protección del PEPRI (Plan Especial de Protección y Reforma Interior) del Centro Histórico de la ciudad.

Tras los trabajos de demolición se iniciarán las obras de edificación, cuya finalización está prevista en diciembre de 2027.