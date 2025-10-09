Un Neptuno y una Venus gigantes darán la bienvenida al puerto de Málaga: cuenta atrás para su instalación

La estampa de la entrada principal del puerto de Málaga desde el Centro histórico quedará completamente modificada en apenas unos meses.

Una gran escultura de Neptuno, de casi 8 metros de altura, acompañada por otra de Venus y dos de menor dimensión de dos leones configurarán la nueva visión que los malagueños tendrán al entrar al recinto portuario desde la Plaza de la Marina.

Las obras han sido cedidas por el conocido escultor ceutí Ginés Serrán. Pese a que fue anunciado meses atrás el compromiso del creador, no ha sido hasta ahora cuando la Autoridad Portuaria ha podido poner en marcha la maquinaria para allanar la llegada e instalación de este conjunto escultórico, bautizado con el nombre de Las Columnas del Mar.

Con este fin, el Puerto acaba de activar la licitación de un contrato que incluye la ejecución de los basamentos que soportarán las mencionadas esculturas en el acceso peatonal desde La Marina, el traslado e instalación de otras de menor tamaño, incluyendo una nueva instalación de alumbrado para las mismas.

"Concretamente, se trata de dos esculturas de gran tamaño y dimensión, Venus y Neptuno, y otras dos de menor tamaño y peso que se trata de dos leones", se destaca en el pliego de condiciones que rige este concurso.

La tarea no es sencilla, debido al peso considerable de las dos imágenes. Esto obliga a dimensionar estructuralmente los elementos de cimentación, al objeto de que quede garantizada su estabilidad y seguridad.

Sobre este particular, en el documento oficial se incide en que el diseño del sistema de apoyo queda condicionado por los datos proporcionados sobre las características físicas de las esculturas y por la información geotécnica disponible de otras campañas en la zona, "que apuntan a una capacidad portante limitada del terreno".

Atendiendo a la planificación, en primer lugar, se realizará un replanteo in situ por parte de la empresa contratista, tanto de la ubicación de las esculturas como de la zona de instalación. La actuación se completará con la aplicación de un tratamiento de protección antigraffiti, impermeable y permanente, sobre el aplacado de mármol.

El plazo previsto es de dos meses, mientras que el presupuesto se estima en 69.801,45 euros (IVA incluido). Las empresas interesadas tienen hasta el 23 de octubre para presentar sus ofertas.