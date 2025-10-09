El fondo catarí Al-Alfia reafirma su apuesta por la Torre del Puerto de Málaga y la marina de San Andrés

El managing director de Al Alfia, Abdulla Al Muhannadi, y el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio.

El fondo catarí Al-Alfia Holding, promotor de la gran torre del puerto de Málaga, así como de la marina deportiva de San Andrés, ha confirmado este jueves su compromiso con el desarrollo de ambos proyectos estratégicos.

Así lo ha trasladado el managing director del grupo, Abdulla Al Muhannadi, durante una reunión celebrada con el presidente de la Autoridad Portuaria malagueña, Carlos Rubio.

En la misma, Al Muhannadi ha asegurado que la compañía se encuentra "plenamente comprometida con Málaga" y preparada para acelerar el ritmo de ejecución de sus inversiones.

La confirmación es relevante después de que la firma haya estado sometida a un proceso de reestructuración organizativa y financiera que acaba de culminar.

Rubio ha recordado que la empresa ha mantenido puntualmente el pago de los cánones concesionales y el cumplimiento de todos los trámites administrativos, tanto en el caso de la marina como en el del hotel.

Al igual que ha ocurrido con el proyecto hotelero, en el que Hesperia ha adquirido un papel ciertamente protagonista en la gestión de la iniciativa, parece que Al Alfia está buscando un socio parecido para la marina deportiva.

En el caso del puerto deportivo, el proyecto se encuentra a la espera de obtener la licencia de obras por parte de la Gerencia de Urbanismo. La iniciativa cuenta con una inversión prevista superior a los 50 millones de euros, que permitirán dar forma a una marina con cerca de 600 atraques.

Por su parte, la torre de 144 metros de altura que se plantea junto al dique de Levante tiene un calendario menos seguro. La decisión final sobre el proyecto ahora diseñado por el arquitecto David Chipperfield dependerá de la resolución judicial de los contenciosos que pesan sobre la propuesta.

Puertos del Estado ha confirmado su decisión de no trasladar el expediente al Consejo de Ministros hasta que quede despejada la vía judicial.