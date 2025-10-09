ALDI ya tiene licencia para su nuevo supermercado en El Palo: tendrá aparcamiento subterráneo y cubierta vegetal

Casi año y medio después de que se sentaran las bases para la construcción de un nuevo supermercado de la cadena ALDI en el popular barrio de El Palo, en Málaga capital, la operación da un paso definitivo.

De hecho, el camino para la construcción del establecimiento tiene ya el camino expedito tras la concesión de la licencia de obras por parte de la Gerencia de Urbanismo, con fecha del pasado 18 de agosto.

Así lo ha podido constatar EL ESPAÑOL de Málaga, que ha tenido acceso al permiso municipal. El mismo da vía libre para que Aldi Real Estate, S.L.U., como promotor avance en la ejecución de un supermercado, con aparcamiento subterráneo, en los números 171 a 175 de la Avenida Juan Sebastián Elcano.

Este desarrollo destaca tanto por su inversión, con presupuesto de ejecución material de 1.889.356,04 euros, como por su integración urbana y enfoque en la sostenibilidad.

La superficie bruta de la parcela agrupada alcanza los 1.689,09 metros cuadrados, de los que 1.541,46 metros quedan como superficie neta tras la obligada cesión para uso vial.

El edificio comercial ocupará 1.052,26 metros cuadrados en planta baja, reservando el resto para acceso verde y circulación, sin superar el umbral de gran superficie comercial.

El diseño incorpora una cubierta vegetal ajardinada de 1.233 metros cuadrados, cuya función es mejorar la biodiversidad y regular el drenaje de pluviales, marcando una diferencia respecto a los estándares habituales en el sector.

En el expediente se precisa que el establecimiento contará con un único sótano de aparcamientos, disponiendo de 27 plazas para facilitar el acceso y reducir la presión viaria externa.

El acceso de vehículos se realizará por una zona del solar alejada de riesgos por inundación, acorde a los dictámenes técnicos y de seguridad civil.

Algo singular del proyecto es su ubicación en una zona catalogada como inundable por el Plan de Gestión de Riesgo de Inundación; por ello, Aldi deberá registrar una nota marginal y asumir, vía declaración responsable, el deber de informar a usuarios y clientes sobre esta circunstancia y las medidas preventivas implementadas.

La licencia municipal ha sido otorgada tras la obtención de todos los informes sectoriales favorables y bajo la condición de completar y ceder urbanizado el espacio de vial público resultante antes de cualquier recepción definitiva por parte del Ayuntamiento.

Innovación del PGOU

Este proyecto fue objeto a principios de 2024 de una innovación del Plan General de Ordenación Urbanística con el objetivo de pasar el uso residencial de los terrenos a comercial.

La propiedad justificó este ajuste "en la necesidad de supermercados de proximidad en las áreas urbanas consolidadas".

"La creciente concienciación en relación al abandono del uso del vehículo privado en favor de medios de transporte más sostenible, así como la recuperación de los hábitos de compra de proximidad tras la pandemia, ha puesto sobre la mesa la recuperación de este modelo que en realidad es el característico de la ciudad de Málaga", se exponía en la memoria de la propuesta de ordenación, elaborada por la arquitecta Susana García Bujalance.