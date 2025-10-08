Así es el nuevo hotel de Hilton en Málaga: piscina, 139 habitaciones y una inversión de 8,4 millones

Localización de la parcela sobre la que se proyecta el nuevo hotel de 4 estrellas. Google Earth

La presencia en Málaga de la cadena hotelera Hilton se amplía. A los proyectos con los que ya cuenta en la capital de la Costa del Sol en los últimos años, caso del Hampton by Hilton de las torres de Martiricos, habrá que sumar próximamente otro en la Avenida Juan XXIII, esquina con Héroe de Sostoa.

Así se desprende del expediente de concesión de licencia de obras otorgada por la Gerencia de Urbanismo a la empresa Hispater Hotel Valencia para la construcción de un establecimiento de 4 estrellas en esta conocida vía de la ciudad.

Atendiendo a los detalles del permiso municipal, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Málaga, la firma que se encargará de la explotación comercial del hotel es Tapestry Collection by Hilton.

Muestra de la envergadura del proyecto es la inversión de ejecución material que se prevé, superior a los 8,4 millones de euros.

El proyecto surge de la agrupación de dos parcelas, PR-1 y PR-2, conformando una superficie total de 724 metros cuadrados.

Sobre esta parcela resultante se desarrollará un edificio de hasta 7 plantas (según la transición urbanística aprobada entre 6 y 7 pisos) y con un techo edificable máximo de 4.210 metros cuadrados.

El hotel dispondrá de 139 habitaciones y zonas comunes como piscina y espacios de ocio, con una capacidad total para 278 plazas. La actuación cuenta con el informe preceptivo de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior, fechado el pasado 8 de mayo, "con la denominación de Hotel Málaga Princesa, Tapestry Collection by Hilton".

El proceso administrativo ha contado con la aprobación de diversos organismos, incluida la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) por las servidumbres aeronáuticas cercanas.

Las obras tienen un horizonte temporal de 20 meses para su ejecución.

El hotel contribuirá a incrementar la oferta turística de calidad en Málaga, reforzando la modernización urbana y el atractivo de la zona de Carretera de Cádiz.

Con la llegada de Tapestry Collection by Hilton, Málaga refuerza su posicionamiento en el mercado internacional como destino de turismo urbano y de negocios, apostando por la calidad, la innovación y la sostenibilidad dentro de una industria clave para la economía local.