Zona donde ocurren los hechos. Google Maps

Málaga ciudad

Pánico en La Malagueta: un hombre agrede sexualmente a una menor, la intenta atacar con unas tijeras y huye a nado

La menor estaba con una amiga sentada en un banco cuando el detenido las abordó. También intentó agredir a un testigo que defendió a la chica del agresor.

La Policía Local de Málaga ha detenido a un hombre de origen marroquí y de 39 años por una presunta agresión sexual a una menor en Málaga capital a la que intentó agredir con unas tijeras tras intentar evitar que esta se produjera.

Todo sucedió en La Malagueta el pasado 4 de octubre. Al parecer, la menor estaba con su amiga por la zona, sentada en un banco, cuando el hombre se acercó. Estaban en el paseo marítimo Matías Prats. Presuntamente, el hombre las abordó y cuando ellas se levantaron para irse, él sacó unas tijeras y le dijo a la menor que no iba a marcharse a ningún lado porque antes debía mantener relaciones con él.

La menor lo rechazó y trató de apartarse, pero el individuo presuntamente empezó a hacerle tocamientos sin su consentimiento. La joven se alejó y el hombre, al parecer, habría intentado agredirla con unas tijeras. Varios testigos presenciaron los hechos y un hombre se acercó, por lo que el sospechoso, al parecer, también habría intentado agredirle, según ha adelantado Sur.

Investigadores del GRUME.

Tras todo ello, el presunto agresor sexual trató de huir a nado y, finalmente, fue arrestado por agentes de la Policía Local. La sala del 092 recibió llamadas alertando del suceso, por lo que envió a unidades cercanas. Al llegar, el hombre estaba corriendo en dirección al agua y, aunque los agentes le dieron el alto, comenzó a nadar mar adentro.

Tras coordinarse un dispositivo para impedir que pudiera alcanzar el dique de Levante y escapara, uno de los agentes trató de conversar con él y, en un descuido, se metió en el agua y lo arrestó, manteniendo el hombre una actitud agresiva. El individuo quedó detenido por un delito de agresión sexual.