Pánico en La Malagueta: un hombre agrede sexualmente a una menor, la intenta atacar con unas tijeras y huye a nado

La Policía Local de Málaga ha detenido a un hombre de origen marroquí y de 39 años por una presunta agresión sexual a una menor en Málaga capital a la que intentó agredir con unas tijeras tras intentar evitar que esta se produjera.

Todo sucedió en La Malagueta el pasado 4 de octubre. Al parecer, la menor estaba con su amiga por la zona, sentada en un banco, cuando el hombre se acercó. Estaban en el paseo marítimo Matías Prats. Presuntamente, el hombre las abordó y cuando ellas se levantaron para irse, él sacó unas tijeras y le dijo a la menor que no iba a marcharse a ningún lado porque antes debía mantener relaciones con él.

La menor lo rechazó y trató de apartarse, pero el individuo presuntamente empezó a hacerle tocamientos sin su consentimiento. La joven se alejó y el hombre, al parecer, habría intentado agredirla con unas tijeras. Varios testigos presenciaron los hechos y un hombre se acercó, por lo que el sospechoso, al parecer, también habría intentado agredirle, según ha adelantado Sur.

Tras todo ello, el presunto agresor sexual trató de huir a nado y, finalmente, fue arrestado por agentes de la Policía Local. La sala del 092 recibió llamadas alertando del suceso, por lo que envió a unidades cercanas. Al llegar, el hombre estaba corriendo en dirección al agua y, aunque los agentes le dieron el alto, comenzó a nadar mar adentro.

Tras coordinarse un dispositivo para impedir que pudiera alcanzar el dique de Levante y escapara, uno de los agentes trató de conversar con él y, en un descuido, se metió en el agua y lo arrestó, manteniendo el hombre una actitud agresiva. El individuo quedó detenido por un delito de agresión sexual.