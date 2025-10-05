¿Coges el coche este lunes en Málaga?: estos son los nuevos cortes de tráfico a tener en cuenta

Las obras del segundo tramo de la prolongación del Metro de Málaga en las calles Santa Elena y Eugenio Gross avanzan con la implantación del recinto de obras en el parque de la avenida Purísima, que implican los primeros cortes de tráfico este lunes 6 de octubre y el martes 14 de octubre.

De esta forma, la avenida Purísima se cortará de manera definitiva al tráfico a partir del lunes 6 de octubre a partir de las 10,00 horas de la mañana y hasta la terminación de la ejecución de este segundo tramo, de manera que el parque quedará cerrado como recinto de obras para depositar la maquinaria, el acopio de materiales y ejecutar la rampa de acceso al túnel, según la información facilitada por la Junta en una nota.

Esta medida implica que la calle colindante al parque Marcelo del Olmo se convertirá en vía sin salida, con acceso exclusivo para vehículos autorizados. El itinerario motorizado que quedará disponible y debidamente señalizado para los vehículos procedentes de Eugenio Gross será por la calle Eugenio Rioboo hacia las calles Manuel Aparicio y Jorge Loring.

De igual forma, el martes 14 de octubre se ampliará el recinto de obras hasta la calle Eduardo San Martín, que se convierte en vía sin salida desde la intersección con el Pasaje Aranzazu hacia el Este, y con acceso limitado sólo a vehículos autorizados. De nuevo, quedará un itinerario motorizado debidamente señalizado procedente de la calle General Blake por el Pasaje Aranzazu, con giro a la izquierda en Eduardo San Martín y recorrido por las calles Rivas Fernández y Manuel Aparicio.

Todos estos desvíos de tráfico, que se llevarán a cabo en una primera fase de las obras y antes de proceder a cortar el eje principal por donde discurrirá el metro en Santa Elena y Eugenio Gross, se están ejecutando con la colaboración estrecha entre la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, que gestiona las obras a través de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, y el Área de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga.

La información "precisa y anticipada", así como la correcta señalización de los desvíos, son criterios básicos en la planificación de las obras, ha reconocido la Junta. En ese marco, la Agencia de Obra Pública ha dispuesto de una oficina de atención al ciudadano para las obras del segundo tramo. El pasado lunes 29 de septiembre mantuvo una reunión con los vecinos y comerciantes de los distritos Bailén-Miraflores y Cruz de Humilladero, con la participación también del Ayuntamiento de Málaga, para explicar dicha planificación.