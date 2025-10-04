Málaga avanza en su conquista hacia el oeste: proyectan un gran barrio con casi 1.500 casas en Campanillas

Catorce años pasan desde el momento en que entró en vigor el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Málaga. Una de las particularidades del documento, trazado, entre otros, por el urbanista Damián Quero, fue el crecimiento de la ciudad hacia la zona oeste, buscando conquistar los terrenos tradicionalmente agrícolas de Campanillas.

Pese al paso de los años, son pocos los sectores que se han activado. De este estado de aletargamiento salen ahora los casi 340.000 metros cuadrados que componen el sector SUS-CA.7, conocido como Liria Este.

El paso adelante se produce después de que la entidad Prolira Málaga S. L. haya dado forma al plan parcial que ordena el importante desarrollo residencial y empresarial dibujado en el planeamiento.

El instrumento fue admitido a trámite por la Junta de Gobierno Local el pasado 19 de septiembre. Superado ese primer paso, ahora es posible conocer en detalle la operación.

Ubicación estratégica y conectividad

El sector SUS-CA.7 se sitúa entre el ramal de acceso al Parque Tecnológico de Málaga (A-357) y las barriadas de Campanillas y Santa Rosalía, consolidando una fachada urbana estratégica y conectando núcleos hasta ahora separados.

La intervención contempla la construcción de 1.010 viviendas libres y 458 viviendas de protección oficial (VPO), así como casi 23.000 metros cuadrados destinados a usos terciarios y empresariales. La finalidad es crear un entorno mixto que combine residencia, servicios y actividad económica.

La ordenación de los terrenos busca un urbanismo de calidad, respetando la topografía y el paisaje existentes. Las edificaciones residenciales se limitarán a B+3 plantas, rodeadas de espacios libres ajardinados, garantizando la reducción de impactos acústicos y visuales.

Se prevé que las zonas verdes representen al menos el 15% de la superficie del sector, y se mantendrán dotaciones para equipamientos y servicios según la normativa vigente.

El modelo de distribución de usos define el residencial como principal, con los usos comerciales y empresariales situados como actividades complementarias al servicio de los vecinos, ubicados en lugares de centralidad dentro del sector y bien conectados con la red viaria exterior e interior.

Movilidad y accesos

Para mejorar la accesibilidad, se proyecta la construcción de un nuevo viario desde la rotonda de la A-7054 hasta el límite oeste del sector, así como conexiones internas perimetrales que faciliten la movilidad y la integración con los barrios colindantes.

La ubicación cercana al Parque Tecnológico y la futura red de Cercanías convierte a este sector en un enclave estratégico para la expansión residencial y empresarial de Málaga. De hecho, ya se prevé la reserva de suelo para una potencial prolongación del tren.