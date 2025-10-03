Málaga logra casi 12 millones de euros para transformar el Centro-Norte, Las Flores y Cruz del Humilladero

Presentación de los proyectos del Ayuntamiento de Málaga a los fondos europeos. Ayuntamiento de Málaga

Los fondos europeos van a permitir al Ayuntamiento de Málaga impulsar la regeneración y dinamización del Centro-Norte, del barrio de Las Flores y de Cruz del Humilladero.

Un reto ambicioso para el que ha recibido casi 12 millones de euros, conforme a la resolución provisional del Ministerio de Hacienda.

Este proyecto se ha presentado a la convocatoria de Planes de Actuación Integrados de Entidades Locales (EDIL), en el marco del desarrollo urbano sostenible, con financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para el periodo de programación 2021-2027.

El Consistorio presentó una propuesta que contemplaba un presupuesto de 20 millones de euros (para su financiación en un 85% con Feder y 15% de aportación municipal) de acuerdo con las previsiones iniciales de la convocatoria.

Una vez conocido el importe concedido, el Consistorio tiene previsto desplegar las actuaciones previstas en el plan para conseguir de esta forma más fondos europeos por sobreejecución.

Además, las actuaciones recogidas en el plan suponen una inversión total de 30 millones de euros, con una aportación adicional del Consistorio de 10 millones de euros. El plazo de desarrollo comprende desde el 2025 al 2029.

La convocatoria está orientada a la regeneración y revitalización urbana mediante un enfoque integral que combina mejoras en infraestructuras, equipamientos, servicios y entornos urbanos.

Ámbitos y actuaciones comunes

El plan se enfoca en conectar la ciudad para avanzar en la igualdad social, económica, urbanística y asistencial entre los barrios de la ciudad.

Entre las propuestas se encuentran la regeneración de zonas degradadas para nuevos usos sociales y económicos, la semipeatonalización de pasajes, la creación de plazas o la renaturalización de calles, fomentando espacios más habitables y sostenibles.

También se contempla la mejora de la accesibilidad universal o la instalación de nuevos puntos limpios de proximidad.

Se han seleccionado áreas de actuación para generar nuevas centralidades. Así, el ámbito espacial del PAI ocupa 166,12 Has, tiene una población de 48.218 habitantes y está conformado por tres ámbitos:

Centro-Norte (CN).

Barrio de Las Flores (LF).

Cruz del Humilladero (CH).

Abarca los barrios de Las Flores (distrito de Ciudad Jardín); Cruz de Humilladero-La Unión, Santa Marta, Santa Julia, García Grana (4 de diciembre) y Los Palomares (distrito Cruz del Humilladero); y Capuchinos, El Molinillo, La Merced, La Goleta, Lagunillas-Cruz Verde y San Felipe Neri, El Ejido y La Victoria (en la zona norte del distrito Centro), donde se plantea una estrategia de intervención que impulse su desarrollo y dinamización.

El PAI está conformado por tres proyectos integrales con 18 actuaciones en total: Málaga Policéntrica: regeneración urbana extramuros, Las Flores inclusiva: eliminando barreras, y Cruz del Humilladero: conectando con la innovación urbana, diseñados para responder a las particularidades de cada zona de actuación. Se estructura en actuaciones comunes y actuaciones específicas.