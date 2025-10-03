Málaga impulsa Hacienda Quintana como epicentro de los verdiales tras adjudicar su rehabilitación

Casi dos años después de recibir el visto bueno del Gobierno central para disponer de dinero procedente de los fondos Next Generation, el Ayuntamiento de Málaga da un paso clave en su apuesta por rehabilitar Hacienda Quintana y potenciar su uso como epicentro de los verdiales en la ciudad.

Tras poner en marcha el concurso de intervención en agosto del año pasado, ahora se ha adjudicado la obra. La empresa que asume la operación es Servimar, cuya oferta económica alcanza los 1.270.500 euros (IVA incluido). El plazo es de 14 meses.

La Hacienda Quintana está compuesta por terreno e inmueble, denominado Casa de Labor, que fue cedido en favor del Ayuntamiento de Málaga en el año 1983.

Se encuentra en una parcela ajardinada de 35.300 metros cuadrados, en la que se delimitan 2.040,00 metros de actuación, donde existen 1.092,16 metros cuadrados construidos.

La misma está compuesta por tres edificios. El primero de ellos es el principal y cuenta con dos plantas. Era la vivienda de la finca (595,23 metros cuadrados) y data del siglo XIX.

El segundo edificio es un anejo de servicios, con molino, horno de pan y cuenta con 261,01 metros. La misma se conecta a la edificación principal por su planta superior y que, debido al desnivel del terreno, presenta fachada de una o dos plantas de altura.

El tercer inmueble tiene 3 plantas de altura, habiéndose usado en el pasado como alojamiento y almacén de aperos. Al mismo se le añadió posteriormente un segundo cuerpo de 235,92 metros.

Todas ellas cuentan con grado de protección arquitectónica II. Entre las actuaciones contempladas, destaca la creación de una envolvente térmica sobre un edificio que, a ojos de los expertos, "expresa una obsolescencia".

Asimismo, ensalzan que se trata de un buen ejemplo de la arquitectura señorial de mediados del siglo XIX.

Aunque su autor es desconocido, su estilo es muy propio de las casonas, haciendas y cortijos que se levantaron en Ciudad Jardín al amparo de que eran regadas por el Acueducto de San Telmo, una colosal obra de ingeniería hidráulica de 10 kilómetros de recorrido realizada por Martín Aldehuela en 1782 por encargo del obispo Molina Larios.

Precisamente, muy cerca se encuentra el puente Arroyo Quintana, también conocido por el puente de los once ojos.

La hacienda Quintana proviene de un mayorazgo que se dividió en dos a comienzos del XIX y que más tarde, en 1851 se dividió en dos mitades. En esta época era un viñedo, que pertenecía a Eduardo Domínguez Quintana, que la arrendó y parece que fue cuando se levantó la casa señorial.

El caserón, pintado de color rojo teja, es de planta cuadrada y se asienta sobre un basamento que corrige el desnivel del terreno. Tiene una fachada principal, que conduce a una terraza con verjas de hierro fundido.

Tiene tres cuerpos en su frontal: el dispuesto en el centro, con seis vanos, en dos plantas; y dos a los extremos, que culminan con dos tejados a dos aguas. Tiene unos amplios jardines y un estanque delante de la casa. Se encuentra en la zona Norte de la Ciudad de Málaga y el este del río Guadalmedina, en el área denominada Ciudad Jardín, en la Calle Llobregat.