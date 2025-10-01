De la Torre y Almeida sobre el futuro de Málaga y Madrid: “Deben tener un ecosistema de innovación potente”

La innovación, la movilidad sostenible, el cambio climático, la inclusión social, los espacios verdes y el turismo han sido los temas en los que se ha basado un encuentro protagonizado por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el regidor de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Ambos han coincidido en que de cara al futuro las grandes ciudades que quieran avanzar deben “buscar tener un ecosistema de innovación potente”. Además, han asegurado que las ciudades deben hacerse para que los malagueños y madrileños vivan allí y los turistas vayan a visitarlos.

El encuentro ha tenido lugar en el marco del foro Greencities Urban Intelligence & Smart Mobility, celebrado en Fycma. El panel, titulado “Madrid y Málaga: diálogo abierto sobre el futuro urbano”, ha estado moderado por Cristina Garmendia Mendizábal, presidenta de la Fundación COTEC para la Innovación.

Entre los temas abordados durante el panel, sobre el turismo, De la Torre ha asegurado que en Málaga apuestan “por crecer en excelencia no en número de visitantes”. Para ello, ha explicado que han aplicado una moratoria de tres años a la concesión de nuevas viviendas turísticas para garantizar la oferta residencial de larga duración.

Asimismo, ha hecho hincapié en que es importante que se adopten medidas que minimicen la turismofobia o el impacto negativo del turismo entre los malagueños. Al igual que aplaudió que algunos propietarios de viviendas turísticas colocaran sonómetros para controlar el ruido de los viajeros y fomentar la buena convivencia.

Además, ha señalado que también es una buena opción la tasa turística, siempre y cuando haya un consenso con el sector, “de unos 3 o 4 euros”, y ha asegurado que están trabajando en la expansión de suelos para nuevos hoteles.

Por su parte, Martínez-Almeida ha coincidido con De la Torre en que deben hacer algo para que “los turistas se comporten como los madrileños”. Eso sí, asegurándose de que Madrid sea una ciudad para que vivan los madrileños “y la mejora para venir”, según el regidor.

Entre algunos proyectos que están desarrollando para descentralizar el turismo, ha destacado el nuevo centro cultural de Carabanchel. Así, ha añadido que trabajan para desestacionalizar las visitas y que los turistas vayan en otras fechas como “julio y agosto que son buenos meses para visitar Madrid”.

Zonas verdes en las ciudades

En cuanto a las zonas verdes de las ciudades, ambos regidores coincidieron en que eran algo fundamental para garantizar el futuro de las urbes y con el objetivo de mitigar los efectos del cambio climático.

En este punto, el alcalde de Málaga, ha expuesto que trabajan “sobre la hipótesis de que pueda haber lluvias intensas”. Por ello tienen planes para controlar arroyos urbanos y que el agua que afecta a algunas zonas cuando llueve “vaya al Guadalmedina y no complique la vida en las calles”.

También buscan crear “más espacios de confort urbano”, como supermanzanas inspiradas en Barcelona, dos parques importantes en Campamento Benítez y otro en Teatinos. “Hay que sacar partido de ese encanto natural de Málaga”, ha añadido.

Por su parte, Almeida ha destacado que trabajan para crear más zonas verdes y cubiertas vegetales en azoteas. Así, ha recordado que este verano “hemos programado actividades dentro de los Museos en las horas más calurosas del día para que la gente estuviera ahí dentro”.

Movilidad sostenible y cambio climático

El transporte sostenible también ha salido a relucir en este encuentro, en el cual los regidores han asegurado que trabajan para avanzar en este tipo de movilidad en sus EMT.

“La EMT siempre ha sido innovadora, vehículos accesibles para personas y en movilidad nos queda avanzar en bicicletas como complemento”, ha remarcado De la Torre como tarea pendiente en el transporte público.

Además, ha incidido en que “hace falta que el Gobierno se implique más en el transporte no solo en Madrid y Barcelona”. Eso sí, su idea es que haya menos coches en la ciudad, se utilice más el transporte público y mejoren las conexiones con otros puntos de la provincia.

En esta línea, Almeida ha apuntado que han batido récord de usuarios con 475 millones, que 47 líneas de transporte de la EMT madrileña usan autobuses eléctricos porque son “el eje troncal de la movilidad de Madrid”.

Por ello apuesta por un futuro “equilibrado” para Madrid, en el que “no haya madrileños de primera ni de segunda”, que se viva donde se viva todos tengan las mismas comodidades y no perder calidad de vida.