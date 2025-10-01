Operación pionera en el puerto de Málaga: primer suministro de gas natural licuado de origen renovable entre dos barcos

Imagen de la operación protagonizada por el buque Avenir Aspiration, encargado de efectuar el primer suministro de gas natural licuado de origen renovable (bio-GNL) al portacontenedores MSC Gabon.

Operación pionera en el puerto de Málaga. El recinto malagueño ha sido escenario del primer suministro de gas natural licuado entre dos embarcaciones.

En concreto, el pasado 24 de septiembre llegó al puerto el buque Avenir Aspiration, encargado de efectuar el primer suministro de gas natural licuado de origen renovable (bio-GNL) al portacontenedores MSC Gabon.

De acuerdo con los datos aportados este miércoles por la Autoridad Portuaria, la actuación fue llevada a cabo por la empresa AXPO, autorizada para prestar el servicio de suministro de GNL a buques en el Puerto de Málaga.

En total, se suministraron 3.000 metros cúbicos de BIO-GNL. AXPO fue la primera compañía en realizar una operativa de GNL en modalidad ship to ship (barco a barco) en el enclave malagueño, y ahora se convierte también en la primera en efectuar un suministro de BIO-GNL, consolidando su posición como referente en el ámbito de los combustibles alternativos.

"Esta maniobra refuerza el compromiso del puerto de Málaga con la sostenibilidad y la transición energética en el sector marítimo, facilitando alternativas limpias para el abastecimiento de combustibles y contribuyendo a una reducción significativa de las emisiones contaminantes en el transporte internacional de mercancías", destacan desde la institución.

A ojos de los responsables de la Autoridad Portuaria, la "exitosa" operativa confirma a Málaga como un "punto estratégico en el suministro de combustibles alternativos en el Mediterráneo, abriendo nuevas oportunidades para el desarrollo de servicios energéticamente eficientes y respetuosos con el medio ambiente".