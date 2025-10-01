Discrepancias internas frenan la ampliación del Palacio de Ferias: Málaga lleva 20 años debatiéndola

Vista aérea del Palacio de Ferias de Málaga y de los terrenos del Real de Cortijo de Torres.

Los problemas de saturación ocurridos durante la pasada Comic Con y el hecho cierto de que el Palacio de Ferias es incapaz con sus actuales dimensiones de acoger determinados eventos de gran formato ha encendido de nuevo el debate sobre su ampliación.

Como ocurre con el Guadiana, el asunto viene y va en función de las necesidades del momento. Una situación que se viene repitiendo desde hace ahora casi dos décadas.

Un simple repaso a la hemeroteca permite constatar que desde 2006 en adelante (apenas tres años después de su inauguración) existen voces que apuntaban la necesidad de incrementar la capacidad del complejo ferial.

En todo este tiempo, algunos anuncios e incluso reservas económicas en las cuentas municipales con las que se financiaron, por ejemplo, un encargo al autor original del edificio, el arquitecto Ángel Asenjo para estudiar la propuesta.

La idea que manejaba en aquel entonces el equipo de gobierno del PP era la de ejecutar un nuevo pabellón, aledaño al actual, con una superficie cercana a los 40.000 metros cuadrados, de los cuales 20.000 se destinarán a exposición.

El transcurso de los años y el éxito del Palacio de Ferias elevan la obligación de afrontar el proyecto de extensión de sus instalaciones. Sin embargo, nada se ha hecho hasta la fecha. Y, por lo que parece, el asunto se encuentra enconado en la Casona del Parque.

Tal y como ha reconocido De la Torre, existen discrepancias internas que vienen frenando desde hace meses el paso adelante definitivo para encargar, de nuevo, a Asenjo el trabajo técnico necesario para sentar las bases de la ampliación.

De acuerdo con las fuentes consultadas, el conflicto hay que encontrarlo en la Gerencia de Urbanismo y en la negativa de uno de los altos cargos a firmar el pliego de condiciones que sirve de base para la formalización del encargo.

Según estas mismas fuentes, existe la idea en el seno del organismo municipal de que el camino a seguir pasaría por la convocatoria de un concurso internacional de ideas, abriendo la mano para que otros arquitectos puedan pugnar por el diseño de la ampliación.

Esta posición, según admiten, está bloqueando el paso final, pese a que organismos como el Colegio de Arquitectos, muy combativo en momentos anteriores, ha dado su visto bueno a que sea Asenjo el que de manera directa asuma el encargo.

No es la primera vez que altos cargos en Urbanismo se posicionan claramente en contra del criterio del alcalde.

Aunque hace muchos años de aquello, fue sonado el episodio protagonizado por el entonces jefe de Planeamiento, Miguel Ángel Barrionuevo, cuyo departamento emitió algunos informes discordantes con el regidor, como fue el caso de los Baños del Carmen y una propuesta de intervención privada.

Finalmente, Barrionuevo fue destituido del cargo, siendo sustituido por Elena Rubio, quien a mediados del año pasado fue apartada de estas responsabilidades.