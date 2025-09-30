Nuevo barrio de 1.000 VPO en Soliva Oeste: Málaga adjudica el proyecto de urbanización

El Ayuntamiento de Málaga da un paso clave en su apuesta por desbloquear la construcción de un nuevo barrio con un millar de viviendas a precio asequible en el entorno de la Universidad.

Tras activar a principios de año el concurso para contratar la redacción del proyecto de urbanización de los terrenos de Soliva Oeste, el Consistorio acaba de oficializar la adjudicación de los trabajos a la empresa Ingesa Ingeniería y Diseño.

De acuerdo con los datos oficiales consultados por EL ESPAÑOL de Málaga, el contrato alcanza los 284.350 euros (IVA incluido). El plazo es de un año.

Hay que recordar que los terrenos de Soliva Oeste eran propiedad de las empresas Myramar y Edipsa. Con el objetivo de allanar su desarrollo, bloqueado desde hace más de una década, la Sociedad Municipal de Vivienda llegó a un acuerdo de permuta con las entidades.

A cambio de los 179.000 metros cuadrados de Soliva Oeste, Myramar y Edipsa reciben hasta 140.000 unidades de aprovechamiento en Lagar de Oliveros, otro de los grandes desarrollos residenciales pendientes.

Conforme a los datos manejados por el Consistorio, el valor del terreno afectado asciende a unos 16,6 millones de euros. Con el objetivo de avanzar en su urbanización, el presupuesto de este año recoge una primera partida de 7,5 millones de euros.

El plan municipal prevé que del millar de viviendas, 500 sean promovidas de forma directa por la Sociedad Municipal de Viviendas, mientras que las otras 500 lo serán mediante la fórmula de colaboración público-privada con la adjudicación del derecho de superficie de las parcelas. La fórmula es semejante a la empleada con los desarrollos de Distrito Zeta y Cortijo Merino.

Los trabajos tienen por objeto la redacción del proyecto de urbanización, así como del estudio de seguridad y salud para la realización de las obras de urbanización de la zona Soliva Oeste.

El sector se ubica al noroeste de Málaga en el distrito de Puerto de la Torre y se configura como una bolsa de suelo de forma irregular más alargada en dirección norte-sur y situada entre el sector SUP-T.12 Soliva Este donde el Ayuntamiento ya construyó y entregó 1.600 viviendas protegidas.