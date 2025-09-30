Málaga TechPark y el Teatro del Soho CaixaBank estrechan lazos para unir cultura e innovación

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y presidenta de Málaga TechPark, Carolina España, y el presidente del Teatro del Soho CaixaBank, Antonio Banderas, junto a otros representantes de ambas entidades.

Málaga TechPark y el Teatro del Soho CaixaBank refuerzan sus vínculos para unir cultura e innovación.

Así se ha puesto de manifiesto este martes en la visita que la consejera de Economía y presidenta del antiguo PTA, Carolina España, ha realizado al espacio cultural, donde ha sido recibida por Antonio Banderas y la directora del teatro, Aurora Rosales.

Según han informado, la visita se enmarca "en la buena sintonía entre Málaga TechPark y el Teatro del Soho CaixaBank, dos polos estratégicos de la ciudad que han venido estrechando lazos en los últimos años".

En este sentido, han precisado que el encuentro se enmarca en un nuevo contrato de colaboración que materializa y amplía el protocolo suscrito en 2024. El objetivo es el de impulsar de manera conjunta acciones culturales, de innovación y transferencia de conocimiento.

"Este acuerdo supone un paso decisivo en la creación de un enclave común que une dos polos estratégicos de la ciudad: la tecnología y la cultura", han manifestado.

En definitiva, se trata de un acuerdo que permitirá acercar la actividad empresarial e innovadora del parque tecnológico al corazón cultural de la capital, a la vez que la industria creativa vinculada al teatro se integrará en el ecosistema de empresas y startups de la tecnópolis.

Entre las acciones contempladas destacan la organización de una gran jornada de cultura y tecnología, la difusión de la programación del Teatro entre la comunidad empresarial del parque y la puesta en marcha de actividades conjuntas que exploren soluciones tecnológicas para retos del sector cultural.

El acuerdo también incluye beneficios directos para las empresas y profesionales de Málaga TechPark, como invitaciones y acceso a actividades culturales "de primer nivel" en el Teatro del Soho.

Esta nueva colaboración supone "una alianza más que sitúa a Málaga como referente en la convergencia entre cultura e innovación", han añadido.

Con este paso, Málaga TechPark "reafirma su estrategia de expansión más allá de los límites físicos del parque, fortaleciendo su presencia en la ciudad y potenciando un modelo de colaboración público-privada que impulsa la innovación, el emprendimiento y el crecimiento económico de Málaga", han indicado desde esta entidad.