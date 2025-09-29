La OCU registra más de 200 quejas de asistentes a la Comic Con: "Aforo sobrepasado y colas interminables"

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha recibido más de 200 reclamaciones por las "irregularidades" de la primera edición de la San Diego Comic Con Málaga 2025, celebrada del 25 al 28 de septiembre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.

Este evento, el primero de la marca fuera de Estados Unidos, se ha convertido en uno de los temas más comentados en redes sociales ya que durante los cuatro días del evento se han podido ver imágenes y vídeos de amplias colas para acceder al recinto y a las actividades.

Según la OCU, las principales reclamaciones reflejan una experiencia "caótica y deficiente" y recomienda a todos los afectados que sigan haciendo llegar sus quejas.

La Organización de Consumidores ha presentado una denuncia ante el Servicio Territorial de Málaga de la Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía.

Su objetivo es que, como autoridad competente, "se investiguen los hechos denunciados y, en su caso, se impongan las sanciones correspondientes".

Asimismo, la OCU busca "que se reconozca el derecho de los asistentes a solicitar la devolución del precio de la entrada, así como los perjuicios adicionales ocasionados por la falta de acceso al recinto o la defectuosa organización del evento, como gastos de transporte o alojamiento".

Entre las incidencias más denunciadas por los consumidores destacan las "colas interminables bajo temperaturas cercanas a los 40ºC, sin habilitación de zonas de sombra, agua o aseos".

También se ha señalado el aforo sobrepasado, "que generó empujones y situaciones de riesgo físico, además de impedir el acceso a paneles, expositores y actividades anunciadas".

Asimismo, se ha detectado una "desorganización absoluta en los accesos y dentro del recinto, con ausencia de señalización, personal informativo o medidas de seguridad adecuadas".

Otro aspecto que denuncia la OCU son las "restricciones abusivas", con " escasos" puntos de agua y los menús o snacks "resultaban difíciles de adquirir y a precios desorbitados".

A ello se suma la "falta de información anticipada y fiable, ya que gran parte de la programación y condiciones se comunicaron a última hora".

Los servicios de la Delegación de Málaga de la OCU están disponibles en el teléfono 951 560 028.