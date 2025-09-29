Málaga avanza en su candidatura para acoger la Autoridad Aduanera Europea y encarga a Deloitte el dossier

Imagen de archivo del saludo de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y Francisco de la Torre, alcalde de Málaga.

El sueño del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, de convertir a la capital de la Costa del Sol en sede de un organismo internacional sigue avanzando.

Tras fallar en su aspiración a acoger la Agencia Europea del Medicamento, en organizar la Capitalidad Cultural y la Expo Internacional del año 2027, la ciudad opta, en este caso, a convertirse en sede de la Autoridad Aduanera Europea (EUCA).

En el intento, ahora sí, de alcanzar la meta, y con el apoyo del Gobierno de España, el Ayuntamiento acaba de adjudicar a la firma Deloitte Consulting S.L.U., por un importe de 82.280 euros (IVA incluido), el contrato de asistencia especializada para la redacción y maquetación del dossier oficial de candidatura.

La futura EUCA, impulsada por la Comisión Europea en 2023 dentro de la reforma del sistema aduanero de la Unión Europea, será una agencia descentralizada con el objetivo de reforzar la cooperación entre Estados miembros y centralizar la gestión del comercio internacional.

La propuesta española, anunciada oficialmente el 18 de julio de 2025, situó a Málaga como candidata para acoger la sede, respaldada por el Ministerio de Hacienda y la Junta de Andalucía.

Un dossier clave para Europa

El encargo a Deloitte consiste en coordinar, generar y supervisar toda la documentación técnica aportada por las diferentes administraciones —Ayuntamiento, Junta y Ministerio de Hacienda— y presentarla en inglés y español de acuerdo con los criterios del Consejo de la UE.

El documento deberá resaltar las fortalezas de Málaga en ámbitos como:

Infraestructura y sostenibilidad del edificio propuesto.

Conectividad internacional, con aeropuerto, transporte público y red hotelera.

Servicios educativos y sanitarios de calidad, con colegios internacionales y hospitales.

Disponibilidad de capital humano cualificado y apoyo a la integración familiar.

Equilibrio geográfico en la distribución de agencias de la UE.

Además, Deloitte elaborará un análisis comparativo (DAFO) con respecto a otras ciudades candidatas y un resumen ejecutivo de las ventajas competitivas de Málaga.

Impacto estratégico

La instalación de la Autoridad Aduanera Europea en Málaga tendría un fuerte impacto económico y estratégico en Andalucía y el sur de Europa.

Se prevé que alrededor de 250 profesionales trabajen en la sede, apoyados por el nuevo Centro de Datos Aduanero de la UE, lo que consolidaría a Málaga como nodo clave de la logística y el comercio internacional. La previsión es que este organismo inicie su actividad en 2026.