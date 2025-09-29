Imaginando el 'nuevo' Aeropuerto de Málaga: Lamela y Fairbanks, entre los aspirantes a diseñar la ampliación

La ambiciosa apuesta del Gobierno de España para ampliar el Aeropuerto de Málaga, a la que va a destinar 1.500 millones de euros, sigue cumpliendo etapas.

Tras activar a principios del pasado mes de agosto el concurso para contratar el diseño de las nuevas instalaciones, ya se conocen las firmas de primer nivel que optan a hacerse con este importante contrato, valorado en casi 36,5 millones de euros (sin IVA).

Finalizado el calendario de presentación de ofertas, son cuatro las alianzas empresariales que han concurrido:

Viarium Ingeniería/ Ayesa

Typsa/ Ghesa/ Blas Torres Gutiérrez

Cemosa/ Sener Mobility/ Fairbanks Arquitectos

Prointec/ Ove Arup Partners/ Estudio Lamela

La relación de proponentes da buena muestra del interés que esta operación ha generado.

Entre los nombres propios destaca, por ejemplo, el del Estudio Lamela, responsable de algunos de uno de los más icónicos proyectos residenciales de la capital de la Costa del Sol: las torres del litoral oeste. En materia aeroportuaria, Lamela firmó el proyecto de la T4 Madrid-Barajas, entre otros.

Acude al concurso de Málaga en compañía de otra reputada consultora internacional, Ove Arup Partners. Es justo el equipo que se encargó de dar forma al masterplan de la fallida expo de Málaga.

Otra de las firmas relevantes es Fairbanks Arquitectos, cuya impronta quedó plasmada en la actual terminal del aeródromo de la Costa del Sol.

Atendiendo a los detalles contenidos en el pliego de condiciones, el equipo finalmente seleccionado dispondrá de unos 60 meses para completar su labor. Incluyendo un periodo de 48 meses de supervisión técnica durante la ejecución de las obras.

Diseño funcional aeropuerto de Málaga.

Esta ampliación se incluye en la propuesta del próximo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III), el plan de inversiones que Aena realizará en la red de aeropuertos durante el quinquenio 2027-2031.

El paso adelante se produce ante un crecimiento exponencial en la cifra de pasajeros que en los últimos años pasan por las instalaciones de la capital malagueña. En este sentido, hay que recordar que 2024 se cerró con casi 25 millones de viajeros y se espera que se rocen los 27 millones al finalizar 2025.

La pretensión es que con las nuevas instalaciones, el aeródromo tenga capacidad para acoger hasta 36 millones de pasajeros, unos 6 millones más que actualmente. La idea es que las obras puedan iniciarse en 2028.

Entre las actuaciones que se acometerán destacan la construcción de un nuevo dique para tráfico no Schengen con control de fronteras centralizado; el incremento de las posiciones de contacto para las aeronaves -permiten el embarque y desembarque del pasaje mediante pasarela-; un aumento de la superficie destinada al control de seguridad, y el rediseño del sistema de tratamiento de equipajes para mejorar la operativa de los agentes handling.

También se aumentará un 41% la superficie para actividad comercial en la terminal, una proporción que será del 43% en el caso de los espacios reservados a salas VIP.

En el campo de vuelo, se construirán nuevas calles de rodaje -conectan las pistas con la plataforma en la que estacionan las aeronaves-, lo que favorecerá la fluidez en la circulación de los aviones.