Así avanza la demolición de los viejos cines y de la bolera del Málaga Nostrum para allanar la llegada de Costco

Imagen de los trabajos de demolición de los antiguos cines y bolera del Málaga Nostrum.

La hoja de ruta trazada por la propiedad del centro comercial Málaga Nostrum para allanar la llegada del gigante Costco se sigue cumpliendo.

Después de activarse la fase de demolición de la parte del complejo que durante años dio cabida a los cines y a la bolera, entre otros usos, los trabajos avanzan a buen ritmo.

De acuerdo con las previsiones manejadas por la empresa Bogaris, la demolición de este enorme edificio es el paso definitivo previo al inicio de la construcción del espacio comercial destinado a Costco.

La intención es que el proceso de derribo quede completado para la próxima Navidad, abriendo la puerta a que la fase de ejecución del hipermercado pueda arrancar en las primeras semanas de 2026.

Imagen de la demolición interior de los antiguos cines y bolera del Málaga Nostrum.

Para ir adelante con esta etapa del proyecto de transformación del Málaga Nostrum, que contempla una inversión próxima a los 60 millones de euros, la promotora cuenta con la necesaria licencia desde algo más de dos años.

Atendiendo a ese documento, la inversión prevista sólo en el inmueble de Costco alcanza los 24 millones de euros de presupuesto de ejecución material.

Las instalaciones del hipermercado dispondrán de una planta sótano, de planta baja y de planta primera (sin poder superar los 14,5 metros de altura). Hay proyectadas 640 plazas de parking y la parcela total mide 14.460 metros cuadrados.

Una vez puesto en marcha el contador, unos diez meses de trabajos. Conforme a esta previsión, se mantiene la idea de que pueda abrir sus puertas a finales de 2026 o en el arranque de 2027.

Locomotora de Málaga Nostrum

La llegada de Costco tiene un valor más que significativo no solo para el Málaga Nostrum, sino para la ciudad y la provincia. Así lo entiende la propiedad del complejo, Bogaris, que destaca que se convertirá en una plataforma de exportación "muy potente de productos locales".

El Costco de Málaga no modifica su modelo de explotación. Y esto implica que, para poder acceder al mismo, habrá que ser socio. Actualmente, la Afiliación Gold Star tiene un coste anual de 36,3 euros, IVA incluido, permitiendo una tarjeta adicional gratis.

Imagen de los trabajos de demolición de los viejos cines y bolera del Málaga Nostrum.

Bien es cierto que las ventajas que te permite esta tarjeta son máximas, dado que abren la puerta al cliente a ahorrar hasta un 70% en una amplia gama de productos de alta calidad en una amplia gama, desde alimentos frescos hasta artículos de temporada y exclusivos.

A esto se suma el descuento que puede obtener a la hora de llenar el depósito del coche en la gasolinera que Costco también va a tener en el complejo malagueño.

Para hacer hueco a la estación de servicio ya fueron demolidos varios locales en el centro comercial. Según confirman desde Bogaris, la gasolinera podría entrar en servicio antes de que entre en funcionamiento el establecimiento de Costco.

La gasolinera es otra pieza relevante del proyecto y supone una inversión de unos 1,5 millones de euros. De esta cuantía, algo más de 1,1 millones se corresponden con las obras de construcción de las instalaciones, a los que sumar otros 407.330 euros en la demolición ya realizada.

La instalación de suministro de carburantes se emplazará en un solar de 3.703 metros cuadrados e incluirá 9 surtidores, con la posibilidad de ampliar el número de puntos a 12 surtidores en una segunda fase de actuación.