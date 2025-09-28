Un nuevo hotel y 59 viviendas transformarán una parcela degradada junto a la Avenida Ortega y Gasset de Málaga

La promotora malagueña HR Suites Congresos S. L. lidera un importante proyecto de transformación urbanística de una parcela de suelo localizada junto a la Avenida Ortega y Gasset.

La iniciativa, que cuenta con el apoyo técnico del estudio 969 Arquitectos, propone un Plan de Reforma Interior que permitirá reconvertir un espacio degradado y de uso industrial en un entorno residencial y hotelero con nuevas dotaciones públicas.

La actuación afectará a una superficie de 19.042 metros cuadrados, sobre los que se quiere levantar un hotel de tres o cuatro estrellas (repartido en varios inmuebles) con piscina descubierta, junto a un total de 59 viviendas (40 libres y 19 de protección oficial).

Ordenación de la operación urbanística junto a la Avenida Ortega y Gasset.

Todo ello se organizará en torno a una gran manzana central, que concentrará la edificabilidad y los usos, con un diseño de ordenación abierta que incluirá amplios espacios libres para integrar los edificios en un único espacio urbano.

El plan, según los datos recogidos en la propuesta oficial, consultada por EL ESPAÑOL de Málaga, contempla también la prolongación de la calle Veracruz hasta Doctor Sáenz de Tejada.

Asimismo, se prevé la creación de una rotonda en la intersección con Monterrey, la apertura de una nueva vía al oeste del ámbito y la reurbanización de los accesos desde la avenida de Ortega y Gasset. Estas intervenciones viarias buscan mejorar la accesibilidad y consolidar un nuevo eje estructurante en el barrio.

En paralelo, se prevé la cesión de una parcela al sistema local de espacios libres y la integración del uso hotelero con el residencial, lo que, según los redactores, generará "un espacio urbano de vitalidad homogénea gracias a la compatibilidad de los regímenes de uso y horarios de actividad".

La operación urbanística incluye la demolición de cinco edificaciones residenciales, que obligarán a una indemnización superior al millón de euros.

Detalles económicos

En el plano económico, los documentos recogidos en la memoria de la propuesta eleva la inversión a unos 30 millones de euros, destacando los 2,3 millones de la urbanización; los 6,7 millones de la construcción de las viviendas, y los 18,2 millones de euros de los establecimientos hoteleros, que incluirían una vivienda descubierta.

Frente a estos gastos, el plan económico establece una estimación de ingresos del 8% y del 15%. En el escenario más optimista, el balance alcanzaría los 33 millones.

El proyecto se desarrollará en tres fases de urbanización, que se podrán ejecutar de forma simultánea para coordinarse con ámbitos colindantes.

La primera fase abarcará la mayor parte del viario interno, la segunda la rotonda proyectada en el cruce de Veracruz y Monterrey, y la tercera la prolongación occidental de la calle Doctor Sáenz de Tejada.