El Puerto de Málaga activa la tercera fase de la 'curación' del espaldón del dique de Levante con casi 3 millones

Imagen del primero de los cajones del dique de Levante reparado.

La labor de curación que viene realizando el Puerto de Málaga del espaldón del dique de Levante entra en una nueva fase.

Tras contratar y afrontar dos primeras etapas en el arreglo de las importantes deficiencias que presenta esta estructura, el Consejo de la Autoridad Portuaria ha dado luz verde este miércoles a la licitación de la tercera fase de la operación.

Una intervención que, según los datos iniciales, va a suponer una inversión cercana a los 3 millones de euros.

Con esta labor se busca mejorar la seguridad y la operatividad del puerto, garantizando la protección frente a temporales y reforzando las condiciones de abrigo para el tráfico marítimo.

Fue en noviembre de 2024 cuando el Puerto adjudicó por más de 2,6 millones de euros los trabajos de intervención sobre los módulos 4, 5, 6, 7 y 8. Y anteriormente ya hizo lo propio con los primeros módulos del espaldón, que está compuesto de 27 piezas.

La necesidad de estas actuaciones queda patente al observar los estudios técnicos disponibles. En los mismos se precisa que el espaldón del dique, construido en los años 1998 y 2001, "presenta patologías a lo largo de toda su longitud que podrían afectar a la capacidad portante del mismo en un breve periodo de tiempo si no se llevan a cabo actuaciones de rehabilitación".

Patologías que, se apostilla, "se encuentran en un grado de avance muy elevado por lo que no es posible realizar únicamente un mantenimiento sobre el dique sino que resulta necesario efectuar una intervención de mayor envergadura".

Nuevo edificio de la Agencia Tributaria

Diseño del estudio Ingravitto para la nueva sede de la Agencia Tributaria en el puerto de Málaga. Infravitto

De otro lado, el Consejo portuario también ha aprobado la licitación de las obras del Proyecto del Nuevo Edificio de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), tal y como adelantó EL ESPAÑOL de Málaga. La inversión contemplada es de 9.890.664,79 euros, con un plazo de obras de 20 meses.

Se trata de una instalación clave para la futura implantación de un complejo de oficinas premium en Muelle Heredia.

Nuevas instalaciones para organismos oficiales en el río Guadalmedina

El Consejo también ha acordado la licitación para la contratación del suministro, en régimen de compra, de módulos prefabricados en la margen izquierda del río Guadalmedina, con un presupuesto de 152.223,39 euros.

Estas instalaciones estarán destinadas a albergar a distintos organismos oficiales que desarrollan su labor en el entorno portuario, reforzando la capacidad operativa y administrativa en esta área estratégica.

Puesto de Control Fronterizo (PCF)

De la misma manera, se ha aceptado la propuesta de licitación para la contratación del servicio de dirección facultativa de las obras correspondientes del proyecto de ejecución del Nuevo Puesto de Control Fronterizo (PCF), que se ubicará en una parcela al fondo del muelle 6.

Este proyecto, con un presupuesto de 185.000 euros y un plazo de ejecución de 18 meses, dotará al puerto de unas instalaciones modernas y adaptadas a las normativas europeas, facilitando la inspección y control de mercancías procedentes de terceros países