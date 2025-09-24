Movimiento clave del Puerto de Málaga para 'alimentar' de electricidad a los grandes buques: invertirá 12,5 millones

Imagen de archivo de dos cruceros atracados en el puerto de Málaga.

El Puerto de Málaga da un paso decisivo en su apuesta por electrificar todos sus muelles e instalaciones.

Con este objetivo, acaba de poner en marcha el procedimiento para contratar la redacción, construcción y dirección facultativa de una subestación eléctrica de distribución 66/20 kV.

Muestra de la envergadura de la actuación ahora impulsada es que el presupuesto de partida alcanza los 12,15 millones de euros (IVA incluido), siendo el plazo de ejecución de 25 meses.

Todas las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta casi la medianoche del próximo 28 de octubre.

De acuerdo con la memoria que forma parte de la documentación oficial, este proyecto se enmarca en el plan de electrificación del puerto, orientado a la reducción de emisiones y la descarbonización del transporte marítimo.

Busca con ello cumplir con la legislación europea y nacional sobre combustibles alternativos y eficiencia energética.

Esta iniciativa pretende ofrecer suministro eléctrico a buques de gran tonelaje para permitir la desconexión de sus motores auxiliares mientras permanecen en puerto, una medida conocida como Cold Ironing, y atender también la demanda de todas las instalaciones actuales y futuras del recinto portuario.

La subestación, denominada SET PUERTO, estará diseñada inicialmente para suministrar 25 MW a 66 kV, con capacidad futura para 70 MW, asegurando así la potencia necesaria para cubrir los requerimientos futuros.

Con este paso adelante, la Autoridad Portuaria quiere responder al crecimiento del tráfico marítimo de cruceros y embarcaciones deportivas, así como a las necesidades de un recinto más sostenible y eficiente.

Según el organismo presidido por Carlos Rubio, la construcción de esta subestación permitirá mejorar la calidad del aire en la ciudad, reduciendo las emisiones de gases contaminantes en los barrios colindantes, al tiempo que dota al puerto de una infraestructura estratégica para consolidarse como un puerto moderno, innovador y climáticamente neutro.

El contrato incluye, además de la construcción de la subestación, los servicios de dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud durante la obra, garantizando el cumplimiento de todos los estándares técnicos, legales y medioambientales.

Este proyecto forma parte de un plan integral que busca posicionar al Puerto de Málaga como un modelo de sostenibilidad y eficiencia energética, en el que la electrificación de los atraques se convierte en un eje clave para reducir emisiones.