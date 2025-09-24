Málaga Tech Park estrena su primer edificio de alojamientos flexibles: 105 apartamentos a partir de 700 euros al mes

El Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), una de las joyas empresariales de la provincia de Málaga, cuenta ya con su primer edificio de alojamientos flexibles.

El proyecto residencial, impulsado por Grupo Lar y el fondo Impacto Andalucía (gestionado por Arcano Capital) abre sus puertas poco más de dos años después de que se iniciasen las obras.

La puesta en funcionamiento de este inmueble viene a responder a una de las demandas del PTA en los últimos años, en los que ha subrayado la necesidad de disponer de espacios de alojamiento para los trabajadores de la tecnópolis.

Piscina del nuevo complejo.

En este sentido, Blink, que es como ha sido denominado el edificio, se presenta como una solución estratégica al servicio de las más de 700 empresas y 25.000 empleados del PTA.

Según los detalles aportados por los promotores, dispone de 105 apartamentos y 186 camas. Está dirigido tanto a trabajadores como a empresas, ofreciendo estancias desde 15 días hasta 12 meses, adaptadas a proyectos temporales de media y larga estancia, procesos de onboarding, traslados o formación interna.

Además, pone a disposición de las compañías espacios corporativos para la celebración de eventos, presentaciones, reuniones y encuentros de equipo, todo ello sin salir del entorno empresarial.

Soluciones personalizadas

Blink ha sido diseñado para adaptarse a las necesidades específicas de cada compañía. Las firmas del Málaga TechPark pueden reservar viviendas por volumen o por proyectos concretos, beneficiándose de condiciones especiales para estancias múltiples o prolongadas.

Interior de Blink, el nuevo edificio de alojamientos flexibles de Málaga Tech Park.

Asimismo, cuentan con la posibilidad de asignar bloques de apartamentos a equipos determinados, con una gestión centralizada y facturación agrupada que simplifica la operativa.

El complejo ofrece también espacios corporativos —como auditorio, salas de reuniones o terraza— que pueden reservarse en exclusiva para presentaciones, formaciones o encuentros internos, con soporte técnico y logístico incluido.

A esto hay que sumar servicios adicionales bajo demanda, como catering, transporte, limpieza extra o actividades de team building, que enriquecen la experiencia de los equipos desplazados.

Todo esto hace que Blink se integre fácilmente en los programas de movilidad laboral o de formación interna de las compañías, convirtiéndose en un aliado para facilitar la llegada de profesionales, mejorar su adaptación y reforzar el compromiso con el talento.

Respuesta a los trabajadores

Para los profesionales que necesitan soluciones de alojamiento flexible, Blink ofrece apartamentos totalmente equipados —desde estudios hasta viviendas de cuatro dormitorios— listos para entrar a vivir y con servicios incluidos como limpieza periódica, WiFi, suministros, menaje y ropa de cama y baño.

Las tarifas parten de 700 euros al mes por habitación en tipologías compartidas y desde 1.000 euros mensuales en estudios individuales, adaptándose tanto a estancias temporales como a periodos de mayor duración.

Además de las viviendas, los residentes disponen de zonas comunes premium que fomentan el bienestar y la convivencia —coworking, gimnasio, piscina, sala de cine o lavandería de autoservicio—, así como con espacios corporativos bajo reserva (auditorio, salas de reuniones y terraza) para actividades profesionales. Todo ello con atención personalizada para trabajadores y empresas del Málaga TechPark.