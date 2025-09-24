Málaga apuesta por reducir el consumo del agua de embalses y pozos: un proyecto permitirá ahorrar un 12,5%

Málaga sigue trabajando para reducir el consumo del agua de los embalses y pozos en la capital. Por ello, el Ayuntamiento de la capital a través de la Empresa Municipal de Aguas (Emasa) ha desarrollado un proyecto que les permitirá ahorrar un 12,5% del agua que extraen de embalses y pozos.

De esta manera, la capital sigue avanzando en la optimización de los recursos hídricos existentes para mejorar la capacidad de respuesta de la ciudad ante situaciones de sequía.

En concreto, Emasa está trabajando en un proyecto de innovación para aumentar la eficiencia de tratamiento de la planta desalobradora de El Atabal, denominado ‘SITAguaS-Soluciones Innovadoras para el Tratamiento de Aguas Salobres’, con el que se pretende reducir a la mitad (actualmente es del 20%) el rechazo de salmuera tras el tratamiento del agua salobre procedente de los embalses y pozos, de forma que partiendo del mismo recurso se pueda aprovechar un mayor volumen.

Para mantener el suministro actual de la ciudad, según estiman, será necesario extraer un 12,5% menos de agua bruta, lo que supondría un ahorro de unos 7 hectómetros cúbicos anuales. En 2024, entre todas las fuentes de captación (embalses, pozos y azud de Aljaima), el total de agua bruta que llegó a la planta de El Atabal fue de 55,3 hectómetros.

Para sacar esta iniciativa adelante, el consejo de administración de Emasa ha aprobado hoy por unanimidad la participación en el procedimiento de concesión de ayudas del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Concretamente, a la convocatoria denominada ‘Línea de Fomento de la Innovación desde la Demanda (FID) para la Compra Pública de Innovación (CPI) dentro del Programa Plurirregional de España (PPE) 2021-2027, cofinanciada con fondos FEDER.

La compra pública de innovación es una actuación administrativa de fomento de la innovación orientada a potenciar el desarrollo de nuevos mercados innovadores desde el lado de la demanda, a través del instrumento de la contratación pública. La participación ya fue tramitada en la convocatoria de 2024, aunque fue desestimada por razones fundamentalmente económicas.

Por ello, en este nuevo trámite han realizado una nueva consulta preliminar al mercado que, tras modificar y redimensionar la propuesta, ha estimado un presupuesto de 18,5 millones de euros (IVA excluido) frente a los 33 millones que se calcularon en la anterior convocatoria.

Además, el porcentaje de la subvención a solicitar se disminuye del 85% al 72%, de forma que la financiación con fondos europeos sería de 13,36 millones de euros mientras los 5,13 millones restantes serían aportados por Emasa, que también se haría cargo del IVA en el momento de la facturación. El periodo de ejecución sería de cuatro años.

En este sentido, cabe recordar que en la anterior convocatoria, a Emasa le fue concedida una subvención para poner en marcha el proyecto ‘SIVLAR-Soluciones Innovadoras para la Valoración de Lodos de Aguas Residuales’, que supondrá una inversión total de 12.634.433,44 euros (10.739.268 serán con fondos europeos).