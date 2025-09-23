UGT exige al Puerto de Málaga acceso completo al proyecto de la Torre de David Chipperfield

Siete meses después de que el prestigioso arquitecto David Chipperfield pisase Málaga para presentar su diseño de la torre hotelera que inversores cataríes aspiran a levantar junto al dique de Levante, la imagen cierta de la propuesta completa sigue sin conocerse.

De hecho, la presencia del urbanista, acompañado de los máximos responsables empresariales de la iniciativa, apenas permitió saber la decisión de los promotores de elevar a 144 metros la altura de la edificación y romper con las formas previas del trabajo de José Seguí.

La ausencia de novedades, en buena medida por la judicialización que pesa sobre la operación urbanística, ha hecho que el sindicato UGT haya reclamado por escrito al presidente del Puerto, Carlos Rubio, que informe sobre la propuesta aprovechando el Consejo de Administración que tiene lugar este miércoles.

La petición presentada por Justiniano Sen Rodríguez, en calidad de vocal del Consejo de Administración y en representación de UGT, tiene fecha del pasado 18 de septiembre.

De manera precisa, solicita la "presentación y acceso completo a la documentación del proyecto Torre del Puerto", así como disponer de información sobre el estado actual de tramitación, análisis técnico realizado por la Autoridad Portuaria y el cronograma de las actuaciones.

Lo poco que se sabe es que el edificio crece en vertical. Frente a los 116 metros de la última versión de Seguí, desvinculado de la iniciativa meses atrás, los 144 de Chipperfield.

Otro detalle aportado es que el establecimiento al que dará cabida será un 5 estrellas Gran Lujo, con capacidad para entre 350 y 390 habitaciones.

Lo que sigue sin desvelarse es la cadena hotelera que asumirá su explotación. Sobre el particular, el CEO de Grupo Inversor Hesperia, Jorge Ferrer, ya informó de que se estaba en conversaciones con una de las grandes cadenas internacionales, con el objetivo de "proyectar la ciudad más allá de Europa, a EE. UU. y Asia, con el objetivo de llegar a ese cliente de alto poder adquisitivo, de negocios y de convenciones".

Tampoco se ha dado a conocer la inversión que alcanzará, aunque algunas fuentes dan por seguro que superará los 200 millones de euros.