Transformación del puerto de Málaga: activa la sede de la Agencia Tributaria y abre paso a las oficinas de Muelle Heredia

El Puerto de Málaga pone en marcha el contador para la construcción de la nueva sede de la Agencia Tributaria. Una operación que va a suponer una inversión próxima a los 11 millones de euros, pero cuyo impacto sobre el futuro desarrollo portuario es clave.

No sólo porque va a dotar de un edificio moderno al organismo estatal, sino porque permitirá liberar en los próximos meses los terrenos de Muelle Heredia, sobre los que desde hace décadas se viene dibujando la ejecución de un complejo de oficinas premium frente al mar.

Para avanzar en este camino, el Consejo de la Autoridad Portuaria, que se reúne este miércoles, tiene previsto dar luz verde a la licitación de las obras de construcción del inmueble.

Se cumple con ello la previsión que el pasado agosto avanzó el presidente del Puerto, Carlos Rubio, a EL ESPAÑOL de Málaga.

El coste se ha disparado respecto a los cálculos anteriores, en buena medida por la necesidad de atender las exigencias técnicas realizadas desde Puertos del Estado, que incluye un refuerzo significativo en la cimentación.

Otra infografía del futuro edificio de la Agencia Tributaria en el puerto de Málaga.

Hay que recordar que este detalle obligó a tramitar un proyecto modificado, cuya aprobación provocó el retraso en el impulso final de la actuación.

Detalles de la actuación

El diseño de partida es el que fue adjudicado al estudio sevillano Ingravitto. La pretensión es levantar el nuevo edificio sobre una parcela de 1.144 metros cuadrados, localizada junto a la Avenida Manuel Agustín Heredia, al oeste de la puerta de Colón.

El equipamiento dispondrá de sótano, con capacidad para entre 32 y 35 plazas de aparcamiento, y planta baja más cuatro alturas. Además, contará con un almacén anexo al edificio en la planta baja de 344 metros.

La planta baja, con 800 metros construidos, deberá albergar, entre otros usos, áreas de trabajo y áreas especiales, como una sala de espera de público para 100 personas aproximadamente, la multifuncional (salón de actos, aulas de formación, reunión, etc.) con tabique móvil intermedio, convertible en dos salas (para 30 personas aproximadamente), y un área destinada a campañas tributarias dimensionada para 40 puestos.

Las plantas primera y segunda irán destinadas al servicio de Aduanas, sumando entre las dos 1600 metros cuadrados construidos, en los que desarrollarán su trabajo entre 45 y 50 efectivos, mientras que las plantas tercera y cuarta irán destinadas al servicio de Vigilancia Aduanera, sumando entre las dos 1.600 metros construidos. En ellas desarrollarán su trabajo 84 efectivos (unos 42 de personal de tierra y el resto de embarcaciones).

La aprobación de la licitación es clave, no sólo para responder a las necesidades de la Agencia Tributaria, sino para que el organismo público libere el espacio que ahora ocupa en Muelle Heredia.

El camino que ahora se plantea para este ente es el mismo que ya recorrió tiempo atrás la Guardia Civil, que también fue trasladada a unas nuevas dependencias.

El encaje de estas piezas debe permitir al Puerto avanzar de manera definitiva en su apuesta estratégica por adjudicar el desarrollo de un importante polo de oficinas, con un techo de 26.500 metros cuadrados.

El concurso de la futura sede de la Agencia Tributaria es esencial, aunque habrá que esperar aún para que se pueda poner en marcha el trámite para la concesión de los terrenos.

La prudencia viene obligada por el propio marco legal, que abre la puerta a avanzar en el concurso dos años antes de que queden liberados los suelos necesarios. En el caso de esta operación, lo que se maneja en el Puerto es que se espere a los primeros meses o mediados de 2027.

El planeamiento portuario actual dibuja sobre Muelle Heredia cuatro edificios de uso terciario. La inversión que se viene manejando desde hace años ronda los 50 millones de euros, aunque la cifra final dependerá del diseño arquitectónico, el número de plantas de aparcamiento y demás parámetros urbanísticos.

El modelo previsto es concesional. Es decir, el adjudicatario final asumiría la ejecución de las obras, así como la explotación de los edificios.