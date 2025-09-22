El gran bloqueo de la vivienda protegida en Málaga: la mayoría de los desarrollos dibujados hace 14 años siguen atascados

Diseño de una de las promociones de VPO proyectadas en el sector Universidad de Málaga.

Málaga sigue muy lejos de cumplir con los deberes que en materia de construcción de vivienda de protección oficial (VPO) se impuso hace ahora catorce años, en el marco del vigente Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU).

Muestra de ello es que, tal y como reconoce el Ayuntamiento de la ciudad en una respuesta oficial al grupo municipal Con Málaga, la hoja de ruta trazada en aquel momento para responder a la demanda residencial de una parte importante de la población está muy lejos de cumplirse.

En la contestación, la Gerencia de Urbanismo constata cómo el desarrollo de este tipo de viviendas, esencial en el momento presente para atender a una elevada parte de la población malagueña, avanza a un ritmo muy inferior al previsto.

Si se suman las unidades previstas en el vigente planeamiento y aquellas procedentes de los planeamientos anteriores, la bolsa de suelo disponible debería permitir a la ciudad contar con 9.335 viviendas a precio asequible.

De esta cifra global, apenas las 1.006 dibujadas en el sector Universidad (parte impulsadas por el Ayuntamiento y parte en colaboración con una empresa privada) están en obras. Por su parte, en sectores como los de Cortijo Merino (antigua Amoniaco), con 562 VPO, y Sánchez Blanca (Distrito Zeta), con algo más de un millar, el desarrollo de estas viviendas es inminente.

Tomando en consideración sólo los suelos dibujados en el PGOU de 2011, únicamente un 33% de las VPO dispone del planeamiento necesario para poder ejecutarse.

En cifras, son 5.865 viviendas ubicadas en suelos urbanizables sectorizados (SUS) y suelos urbanos no consolidados (SUNC).

No obstante, incluso dentro de este grupo, la mayoría de los proyectos está aún en fases preliminares: 3.753 viviendas aguardan los proyectos de urbanización y reparcelación en ámbitos como Lagar de Oliveros y Soliva Oeste, mientras que otras 1.227 están pendientes de alguno de esos trámites en localizaciones como Veracruz Oeste 6, Camino de San Rafael, Calle Juan de Robles II y Repsol.

Solo 885 viviendas protegidas han alcanzado la fase de ejecución de obras de urbanización, que no de construcción, en sectores como Portillo, Térmica y Cortijo Merino.

A este escenario se suman los desarrollos procedentes del PGOU anterior a 2011, que contemplaban 3.470 viviendas en ámbitos como Buenavista (1.362, pendientes de urbanizar), Sánchez Blanca (1.102, en urbanización) y Universidad (1.006, en fase de edificación).