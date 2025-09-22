Bosque Urbano gana otra batalla judicial al Ayuntamiento de Málaga por los suelos de Repsol

Más de tres años después de que Bosque Urbano inició una batalla judicial contra la construcción de grandes torres en los antiguos suelos de Repsol, en Málaga, la Justicia sigue sin adoptar una decisión sobre el fondo del asunto. Y, por ende, sigue sin saberse cuál será el futuro del contencioso.

Sin embargo, buena parte de las resoluciones que se han venido adoptando en estos años en el ámbito judicial han avalado la posición del colectivo ciudadano, que defiende que todo el sector, con sus casi 178.000 metros cuadrados, sea destinado íntegramente a zona verde.

La última muestra de ello es la decisión adoptada el pasado 12 de septiembre por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Málaga rechazando por tercera vez la solicitud del Ayuntamiento de imponer a la plataforma el pago de 223.554,92 euros en concepto de costas judiciales.

Así lo ha dado a conocer este lunes Bosque Urbano, que adjunta el auto, en el que la magistrada confirma la tasación realizada por la secretaria judicial, que fijó en su momento la cuantía total en 1.783,80 euros, tras la desestimación de las medidas cautelares solicitadas por el colectivo.

Según precisan desde el colectivo, esta resolución no admite recurso, por lo que cierra definitivamente la discusión sobre la cuantía de las costas.

Para Bosque Urbano, el equipo de gobierno municipal trata, desde el inicio, de presionar al colectivo para que abandonara el litigio, recurriendo a lo que consideran "artimañas legales", como la petición de unas costas "desproporcionadas y desorbitadas".

A juicio de los responsables de la plataforma, "reclamar una cantidad 125 veces superior a la prevista legalmente sólo puede entenderse como una maniobra política orientada a intimidar a quienes ejercen su derecho a recurrir a la ley para defender un proyecto ciudadano".