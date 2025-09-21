Una cuadrilla de Tarragona gana por quinta vez el Concurso de Albañilería de El Palo, la "Champions League" del ladrillo

La cuadrilla de Vila-seca (Tarragona) conformada por Aleix Plana (oficial) y Vasile Safta (ayudante) ha logrado el primer premio en la 58ª edición del Concurso Nacional de Albañilería Peña El Palustre- Certamen Manuel Peláez Santiago, que se ha celebrado en la mañana de este domingo en el barrio malagueño de El Palo.

Se trata de la quinta vez que lo logran, empatando así a los albañiles más laureados de la historia del concurso.

Los ganadores se han llevado un premio de 6.000 euros; mientras que la pareja que ha quedado en segundo puesto, Jacobo Cerón (oficial) y Yutii Kokodynskyi (ayudante) de Villanueva del Rosario (Málaga), ha logrado un reconocimiento de 2.500 euros.

El tercer puesto, con 1.500 euros, ha recaído en la pareja compuesta por José Antonio Guerrero Flores y Manuel Sierra Rapela, de Bienvenida (Badajoz). El cuarto lugar ha sido para el oficial Lucio Jiménez y el ayudante Raúl Jiménez, de Riolobos (Cáceres), que han logrado así 1.000 euros.

Un total de 28 cuadrillas provenientes de distintos puntos de España han participado en este histórico certamen, iniciativa de la Peña El Palustre con el apoyo del Ayuntamiento y la Diputación de Málaga, entre otros patrocinadores.

Esta competición está considerada por los profesionales como "la Champions League de la albañilería".

Todos los albañiles han recibido a primera hora de la mañana los planos de la figura a realizar, que les ha forzado a desafiar la gravedad a base de ladrillo y cemento.

A la hora de calificar las construcciones, el jurado ha tenido en cuenta la perfección en el acabado, llagueado y limpieza; la exactitud en el replanteo en planta y alzado; y la brevedad en la ejecución, en caso de empate en la puntuación.

"La figura de este año es una formación de tablero helicoidal, es decir, una rampa de caracol. La particularidad es que las rasillas van en voladizo, sin apoyo en el arranque ni en la terminación más allá que el contacto con el cilindro", ha explicado el presidente del jurado y diseñador de la pieza, Demófilo Peláez Postigo.

Para él, se trata de una figura propia de una concepción más tradicional de la albañilería.

El origen de este concurso se sitúa en el año 1967, cuando los primeros socios de la Peña El Palustre empezaron a competir amistosamente entre ellos para comparar sus habilidades como albañiles.

Desde entonces, ha crecido año a año hasta convertirse en la cita de referencia nacional que es hoy.

"El concurso ha ido creciendo y ha alcanzado su máximo esplendor gracias al apoyo de organismos oficiales, empresas y colegios profesionales", ha sentenciado el histórico cofundador del certamen que hoy lleva su nombre, Manuel Peláez Santiago.