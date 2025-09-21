Aparatoso accidente de tráfico junto a las torres del litoral oeste de Málaga
El siniestro, en el que no parece que haya heridos de consideración, se ha producido tras la colisión de un turismo y un vehículo de bomberos.
Un aparatoso accidente de tráfico ha ocurrido este domingo en la calle Pacífico, en las proximidades de las grandes torres del litoral oeste de Málaga capital.
Así lo han confirmado desde Bomberos. Las fuentes precisan que en el siniestro se han visto implicados un turismo y un vehículo de bomberos que, al parecer, se encontraba en ese momento desplazándose tras un aviso por una emergencia.
No parece que haya que lamentar daños personales, al menos de gravedad.