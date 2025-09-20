Merlin Properties y la familia Nieto ya construyen su gran edificio de oficinas en Málaga: este el plazo previsto.

Infografía del diseño de Ortiz.Leon para el edificio de Merlin Properties en Málaga.

Ha habido que esperar algunos meses, pero el gran edificio de oficinas promovido en Málaga por Merlin Properties y el family office de la Familia Nieto ya se ha empezado a construir.

El paso adelante se ha dado en las últimas semanas, cuando se han puesto en marcha los trabajos de ejecución de un inmueble llamado a marcar un hito arquitectónico en la capital de la Costa del Sol. Las obras fueron contratadas a la empresa Guamar.

Estratégicamente situado en las proximidades de la estación de trenes y de la futura marina deportiva de San Andrés, este complejo está llamado a ser referencia en el sector terciario.

Una vez activada la cuenta atrás, el proyecto, que cuenta con licencia de obras desde finales del pasado mes de marzo, la previsión es que pueda estar culminado en diciembre de 2027. Es decir, a algo más de dos años vista.

Parcela donde se ejecuta el nuevo edificio de oficinas de Merlin Properties en Málaga.

El permiso de obras otorgado por la Gerencia de Urbanismo fijaba una inversión estimada de 24 millones de euros.

El origen de esta operación se remonta a hace más de dos años, cuando Merlin tomó la determinación de llegar a Málaga para desarrollar, junto a la familia Nieto, esta importante operación urbanística.

Una de las particularidades del inmueble es su diseño, que lleva la firma del reputado estudio de arquitectura Ortiz.Leon, que ha apostado por dotar al conjunto de gran transparencia y luminosidad, gracias a una doble fachada completamente acristalada.

El complejo proyectado tendrá planta baja más 6 alturas y ático, con una superficie de 9.029 metros cuadrados. El complejo dispondrá de cuatro niveles soterrados para el aparcamiento, con una capacidad total de 185 plazas (46 plazas por planta).

El proyecto tiene un significado especial por tratarse de las primeras oficinas que Merlin promueve fuera de sus plazas tradicionales: Barcelona, Lisboa y Madrid.

"El proyecto cuenta con una situación inmejorable, gozando de vistas al mar y a la vez teniendo una ubicación privilegiada a 3 minutos a pie de la estación de trenes María Zambrano y a 5 minutos del casco histórico de la ciudad", llegaron a afirmar desde la compañía años atrás.

Este icónico edificio de oficinas se levantará sobre las cenizas del antiguo concesionario de coches que había en la parcela elegida. Las viejas instalaciones fueron objeto de demolición hace ahora algo más de un año.