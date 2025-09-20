Del ferrocarril al lujo: así renace el Palacio de la Tinta como hotel 5 estrellas frente a la Malagueta

Málaga recuperará en los próximos meses uno de sus edificios más singulares. El histórico Palacio de la Tinta, situado en pleno Paseo de Reding y frente a la playa de la Malagueta, tiene previsto reabrir a finales de año o principios de 2026 convertido en el elegante hotel Áurea Palacio de la Tinta.

El establecimiento, explotado por la cadena Hotusa, combina el encanto de la arquitectura modernista de principios del siglo XX con el confort contemporáneo.

Este inmueble, inaugurado en 1908 y diseñado por el arquitecto Julio Aublin Calas, fue durante décadas la sede de la Compañía de los Ferrocarriles Andaluces, nacida del trayecto Córdoba-Málaga.

Su estilo modernista con influencia francesa lo convierte en uno de los pocos ejemplos del modernismo europeo en la ciudad, con un interiorismo inspirado en el París fin de siècle.

El edificio fue conocido como Palacio de la Tinta porque en sus oficinas se gastaban grandes cantidades de tinta para expedir manualmente los billetes de tren.

De hecho, el poeta malagueño Vicente Aleixandre, hijo de un ingeniero de la compañía, lo definió como un edificio "un poco grande", en referencia a sus más de 10.500 metros cuadrados.

Tras la quiebra de la compañía ferroviaria, el inmueble pasó por diferentes usos institucionales hasta consolidarse como parte del patrimonio arquitectónico malagueño. Hoy, más de un siglo después, se reinventa como un hotel de alto nivel que mantiene viva su memoria.

Un hotel con alma histórica

El nuevo Áurea Palacio de la Tinta contará con 141 habitaciones y ofrece una piscina exterior, zona wellness, gastronomía selecta y salas versátiles para eventos. Todo ello enmarcado en un interiorismo que reinterpreta las antiguas estancias ferroviarias como espacios de descanso y lujo.

Poner de nuevo en su máximo esplendor el edificio ha supuesto una inversión de unos 30 millones de euros, de los cuales 15,5 fueron aportados por fondos europeos a través de un préstamo reembolsable.

El Palacio de la Tinta fue adquirido por Hotusa a la Junta de Andalucía tras desembolsar unos 21 millones de euros.

A las 141 habitaciones hay que sumar una sala de convenciones de 300 metros cuadrados con capacidad para unas 150 personas, un restaurante, un spa y una terraza azotea de 700 metros cuadrados con una pequeña piscina.