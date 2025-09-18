La piqueta borra los últimos inmuebles históricos de El Perchel, el barrio de Málaga que fue citado por Cervantes

Imagen de los trabajos de demolición de los últimos edificios de Callejones del Perchel.

Desaparece uno de los últimos referentes del antiguo barrio de El Perchel, que fue citado por Miguel de Cervantes en una de sus obras.

La piqueta empezó el pasado lunes los trabajos de demolición de los últimos inmuebles de la gran manzana edificada entre las calles Malpica y Montalbán.

El complejo inmobiliario, adquirido a finales de 2021 por la promotora madrileña Dazia, dará paso en los próximos años a una gran promoción residencial, completando la transformación casi completa del antiguo asentamiento.

Lejos queda el viejo modelo de la zona, cuya metamorfosis es evidente desde hace varias décadas.

Otra imagen de los trabajos de demolición.

Las antiguas edificaciones dan paso a bloques de reciente construcción, levantadas sobre uno de los nuevos epicentros residenciales de la ciudad. Ayuda a ello su proximidad al Centro Histórico y a la estación de Renfe.

Aprovechando este estratégico emplazamiento, Dazia pretende levantar una promoción de alto nivel. Aunque hay que perfilar los detalles finales, la apuesta es clara por impulsar pisos en venta.

La demolición reanudada a inicios de semana da continuidad a los trabajos impulsados en noviembre del año pasado, cuando se pusieron en marcha los primeros trabajos de derribo.

El paso final se produce después de que Dazia haya alcanzado un acuerdo con los dos últimos inquilinos de los viejos inmuebles, que durante meses se negaron a abandonar sus viviendas.

De acuerdo con el estudio de detalle mediante el que se ordena el terreno apunta la posible construcción de 193 pisos, la mayor parte de ellos de dos dormitorios (88), a los que sumar 53 de tres dormitorios y otros 52 de uno.