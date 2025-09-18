Las ofertas para construir el gran parque de Málaga junto a la Ciudad de la Justicia, al descubierto

El ambicioso parque que el Ayuntamiento de Málaga quiere construir en las proximidades de la Ciudad de la Justicia, transformando un erial ahora utilizado como aparcamiento en precario en un oasis verde, avanza con paso firme.

Tras conocerse a finales del pasado mes de mayo que son 28 las propuestas empresariales que pugnan por este suculento contrato, con un precio inicial cercano a los 9 millones de euros (IVA incluido), ahora podemos precisar el detalle de cada una de las ofertas.

Detalles aportados este mismo jueves por la mesa de contratación encargada de analizar las propuestas.

Este es el resultado exacto, incluyendo la oferta económica (sin IVA) y la puntuación técnica recibida.

Acsa-Ielco 6.431.409.74 euros/ 24.5 Actua Infraestructuras: 5.989.638,34 euros/ 23.5 AFC Construcciones y Contratas: 6.445.330,53 euros/ 23.25 UTE Bilba.-Obras y Servicios Marca: 6.354.850,54 euros/ 22 UTE CFVC Constr.-Mov OV-Agrojardín Obras y Proy.: 6.405.033,50 euros/ 24.75 UTE CHM Obras e Infr.-Padelsa Infr.: 6.309.785,90 euros/ 21.75 Construcciones Porman: 6.093.647,16 euros/21.25 UTE Sando-Althemia: 6.058.473,78 euros/ 36.25 ECSA Obra Pública y Civil: 6.703.964,36 euros/ 22.75 Eiffage Infraestructuras: 6.190.360 euros/ 29.25 FCC Construcciones: 6.850.500 euros/ 20 UTE Ferrovial-Técnicas y Sist de Energía y Control: 6.247.979,85 euros/ 25.75 Gestión y Ejecución Obra Civil: 6.460.266,12 euros/ 23.25 Guamar: 6.029.171 euros/ 41.75 UTE Heliopol-Rialsa: 6.257.621,96 euros/ 23 UTE Horm. Asfálticos And.-Sum. Asfálticos-Auna: 6.003.528 euros/ 27.25 UTE Ingen. Obras y Tecn. Europea-Prodesur: 6.280.000 euros/ 17.25 UTE Martín Casillas-Explotaciones Las Misiones: 6.362.538,42 euros/ 23.5 Oreco Balgón: 6.808.736,69 euros/ 23 UTE Sedinfra-Proy. Técn. y Obr. Civiles-Pav.. Morales: 5.846.736,13 euros/ 43.75 UTE Servicios Técnicos Napal-Sardalla Española: 6.843.232,08 euros/ 23.75 UTE Albaida Infr.-Construcciones Garrucho: 6.344.221,57 euros/ 25.25 UTE Fonsán Gestión y Constr.-Canteras Almargen: 6.561.016,56 euros/ 23.75 UTE Gévora Constr.-Naxfor Ing. e Infraestructuras: 6.960.400,15 euros/ 25 UTE Construcciones Majoin-GC10 Gestión y Obras: 6.442.735,56 euros/ 23.25 Verosa Proyectos y Servicios: 5.843.912,25 euros/ 39,5 UTE Vías y Construcciones-C. Lasor: 6.103.171,92 euros/ 26.5 UTE Vilor Infraestructuras-Pav. Asfálticos Málaga: 6.456.320 euros/ 25.25

Hay que precisar que habrá que esperar aún a que la mesa analice la posible existencia de propuestas que incurren en baja temeraria, debido a la reducción respecto al precio de licitación. Para ello se toma la cifra sin IVA, que alcanza los 7.326.737 euros.

Atendiendo a estos datos oficiales parece claro que hay cuatro firmas que toman ventaja sobre el resto, considerando la oferta económica y la puntuación técnica: Guamar, Verosa, la UTE de Sedinfra-Proyectos y Obras Civiles-Pavimentaciones Morales y la UTE Sando-Althemia.

Los datos ponen de manifiesto, de un lado, el enorme interés empresarial generado por este proyecto y, de otro, que la inversión final por parte del Consistorio será sensiblemente menor a la planteada de inicio.

Detalles de la zona verde

El solar sobre el que se plantea la actuación, con unos 50.000 metros cuadrados, será transformado en una especie de vergel que contará con 675 árboles de sombra, 163 coníferas, 136 palmeras, 3.000 unidades de arbusto y 10.000 metros cuadrados de pradera.

Desde el momento de la formalización del contrato, el plazo fijado de obra es de 12 meses. Esto hace que, a la espera de adjudicación y formalización, podamos ver esta zona verde, largamente prometida a los vecinos de la zona, a finales de 2026.

Al componente vegetal de la intervención hay que sumar la apuesta por disponer de varios espacios deportivos en el nuevo sistema.

Entre ellos destaca un equipamiento de workout, pista de baloncesto y de mesas de ping-pong, ha apuntado Vivas, quien ha subrayado la importancia que los vecinos del entorno dan a este avance.

La operación permitirá también disponer un área de 1.000 metros cuadrados para un parque canino, habrá una zona infantil de 1.778 metros, plazas de 3.400 metros. Asimismo, se prevén 132 bancos, 55 papeleras, 201 columnas y luminarias led y una gran lámina de agua con fuente.