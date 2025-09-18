El Metro de Málaga entierra los últimos restos arqueológicos hallados en la calle Hilera, junto a El Corte Inglés

La Málaga de ayer, la que hunde sus raíces bajo siglos de historia, sigue asomando a la superficie conforme la obra del Metro avanza en su largo camino hacia el Hospital Civil.

Lejos de los tiempos en los que las excavaciones arqueológicas formaban parte del día a día de los cientos de vecinos que deambulaban por la Avenida de Andalucía, que fueron testigos directos de la aparición del gran arrabal musulmán de Attabanim, la labor de los especialistas se desarrolla ahora en la calle Hilera en su segundo plano, casi a escondidas.

Y pese a ello, la labor que vienen realizando desde hace meses sigue sacando a la luz restos de la antigua urbe. EL ESPAÑOL de Málaga ha trasladado en las últimas semanas varias peticiones de información detallada sobre el resultado de estos trabajos.

A la espera de disponer de nuevos detalles, la realidad es que las máquinas de las empresas adjudicatarias del primero de los tramos en los que se ha dividido el trazado al Civil, entre Guadalmedina e Hilera, están enterrando parte de los últimos hallazgos.

Las imágenes tomadas por este diario en la tarde del pasado martes 16 de septiembre confirmaban la aparición de restos visibles de lo que parecen construcciones, sin poder precisarse el origen de los mismos.

Esta misma imagen ha quedado anulada a primera hora del miércoles 17 de septiembre, cuando se observa claramente cómo los restos han sido enterrados.

A mediados del pasado mes de agosto, desde la Consejería de Fomento confirmaron la aparición de una serie de restos en el recinto de obras de Armengual de la Mota, al tiempo que informaron de que desde la Delegación de Cultura se había avalado la cubrición y protección de los hallazgos.

Precisaron que se trataba de restos del arrabal de Attabanim, encontrados en un estado de conservación "muy deteriorado por la coexistencia con las cimentaciones de naves industriales del siglo XIX".

La labor que los arqueólogos vienen realizando desde hace meses en la calle Hilera permitió el pasado mes de mayo descubrir varias tumbas de época romana, en las proximidades con la calle Peso de la Harina.