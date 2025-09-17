Duelo de titanes de la construcción para completar el Metro de Málaga al Hospital Civil: estas son las 16 ofertas

Todo contrato del Metro de Málaga acaba convirtiéndose en una especie de imán capaz de atraer a las grandes constructoras de este país.

En línea con los sucedido en los últimos años con las licitaciones de obra de los dos primeros tramos del trazado hacia el Hospital Civil, la ejecución de la tercera de las piezas, Eugenio Gross-Blas de Lezo, vuelve a concitar el interés de las principales firmas del sector.

Si el pasado 19 de agosto la Consejería de Fomento desveló que eran 16 las propuestas empresariales para hacerse con este suculento contrato, ahora se puede concretar qué entidades hay detrás de cada una de las ofertas.

Este es el detalle:

Construcciones Sánchez Domínguez (SANDO) UTE Sociedad Anónima de Obras y Servicios, Copasa-Firmes y Asfaltos del Sur UTE ASCH Infraestructuras y Servicios-CHM Obras e Infraestructuras-Construcciones Pérez Jiménez UTE Civilsur-Rover Infraestructuras-Puentes y Calzadas Infraestructuras UTE Sacyr Construcción-Construcciones Maygar UTE Dragados-Tecsa Empresa Constructora-Rialsa Obras UTE Ferrovial Construcción-Heliopol UTE Lantania-Adiante Infraestructuras-Jiménez y Carmona-DSV Empresa Constructora y Ferroviaria UTE Vilor Infraestructuras-Pavimentos Asfálticos Málaga UTE FCC Construcción-Eiffage Infraestructuras-A. Canteras de Almargen UTE Obrascon Huarte Lain-Guamar UTE Comsa-Verosa Proyectos y Servicios UTE Aldesa Construcciones-Coalvi-Arpo Empresa Constructora-Jarquil Construcción UTE Hormigones Asfálticos Andaluces-Acciona Construcción UTE Martín Casillas-Vías y Construcciones-CFVC Construcciones UTE Azvi-Constructora San José

La identidad de las participantes pone de manifiesto el valor de la operación. Y no es para menos si se tiene en cuenta que el presupuesto inicialmente manejado para la construcción del último de los tramos al Civil, el único que queda por adjudicar, ronda los 61,6 millones de euros (IVA incluido). El plazo que se maneja es de 36 meses.

Esta parte del recorrido tiene 510 metros de longitud. El trazado pasará bajo Eugenio Gross, Blas de Lezo y la avenida de Simón Bolívar.

El contrato incluye la ejecución de la estación Hospital Civil, que dará servicio al futuro Nuevo Hospital de Málaga, a los equipamientos del Hospital Civil y Materno, así como a los vecinos del distrito de Bailén-Miraflores, el cuarto más poblado de la capital.

Este tercer tramo se ejecutará mediante el sistema Cut&Cover, al igual que se ha hecho en los anteriores. Este método constructivo consiste en la ejecución de pantallas para delimitar el recinto del túnel y la estación, la reposición de la superficie con una losa de cubierta y, posteriormente, la excavación en su interior.

Detalles de la actuación

Además de la obra civil, el contrato incluye la instalación de la superestructura de vía (carriles y aparatos de vía por los que circularán los trenes), así como la reposición de la urbanización afectada.

Con esta licitación, la prolongación del Metro entre Guadalmedina y Hospital Civil quedará completamente en carga, sumando un total de 1,8 kilómetros y tres estaciones.

Se estima que esta extensión aporte alrededor de 3,5 millones de usuarios adicionales al año a la red de Metro, que ya alcanzó una demanda récord de 18,2 millones de pasajeros en 2024.

La prolongación del suburbano está cofinanciada con fondos europeos del programa operativo FEDER en Andalucía 2021-2027 y fondos propios de la Junta de Andalucía.