Avance definitivo para la gran marina deportiva que Catar quiere construir en Málaga

Infografía con la Marina de San Andrés y el Auditorio de la Música.

La gran marina deportiva de San Andrés, proyectada por un fondo de inversión de Catar a escasos metros del Centro histórico de Málaga y a apenas dos horas y media de Madrid, encara el paso definitivo para iniciar su construcción.

Tras varios meses de espera, este lunes se ha publicado la aprobación definitiva del estudio de detalle mediante el que se ordena este desarrollo náutico, con casi 600 puntos de atraque, sin interferir en el futuro Auditorio de la Música.

Y ello supone un hito clave para la infraestructura, por cuanto allana definitivamente el camino para que la Gerencia de Urbanismo otorgue la licencia de obras a la entidad Marina Málaga San, adjudicataria del proyecto.

La parcela objeto de este instrumento de planeamiento es la K del Plan Especial Puerto de Málaga PAM-P.3 (97) Sector 12 Plataforma de San Andrés y tiene por objeto la modificación de las alineaciones, alturas y rasantes fijadas por la normativa por la cual se ordena este ámbito que se encuentra junto al suelo donde se instalará el Auditorio.

En el documento, se definen nuevas alineaciones, alturas y usos comerciales, así como la conexión peatonal y continuidad visual de los establecimientos comerciales previstos y que se ubican junto a la plaza que contempla la parcela del Auditorio.

Detalles de la ordenación

La ordenación aprobada y que cumple los parámetros urbanísticos previstos en el Plan Especial del Puerto incluye una superficie total de concesión de 114.236,83 metros cuadrados (48.650,16 metros de tierra y 65.586,67 metros de agua) y una ocupación de volúmenes edificados sobre rasante del 13,31% (menor al 25% que marca la normativa).

En cuanto a las edificabilidades máximas por zonas el estudio de detalle contempla:

De uso comercial : 3.000 metros cuadrados en planta baja (las edificaciones previstas deberán estar separadas del muelle de ribera una distancia mínima de entre 19,90 y 20,20 metros).

: 3.000 metros cuadrados en planta baja (las edificaciones previstas deberán estar separadas del muelle de ribera una distancia mínima de entre 19,90 y 20,20 metros). De complejo náutico : 2.200 metros y planta baja más uno (8 metros) y torreón (sin superar este los 100 metros). Destinado a escuela de vela 380 m2.

De zona de varada : 5.000 metros de techo máximo y alturas planta baja más uno y de 13,50 metros para marina seca.

De capitanía y torre de control : con 425 metros de techo y planta baja más tres de control.

De edificaciones auxiliares de control de accesos : 25 metros en zona portuaria.

De aparcamientos: 451 plazas (146 bajo rasante y 305 en superficie), lo que cumple con el mínimo de 300 plazas previstas en el Plan Especial del Puerto.

Impacto económico

La concesión de la marina de San Andrés fue otorgada a principios de 2023, con una vigencia de 50 años.

De acuerdo con los datos oficiales, a lo largo de todo este periodo se espera que la actividad de la marina genere un Valor Agregado Bruto (VAB) y un impacto socioeconómico total de 782 millones de euros.

O lo que es lo mismo, de 15,6 millones al año. El beneficio para el Puerto es mayúsculo, como lo demuestra el hecho de que hasta 2070 recibirá una suma total de 146,9 millones en concepto de tasas portuarias y tarifas.

Aunque en términos generales se mantienen los parámetros ya fijados en el Plan Especial del Puerto de 2010, se introducen ciertos ajustes. Uno de ellos es que los edificios comerciales más próximos al equipamiento cultural serán cuatro, con espacios libres que funcionarán como plazas.

Esta opción contrasta con la posibilidad de realizar un solo volumen edificado continuo "que supondría un efecto pantalla e impediría mantener una permeabilidad visual y de conexión con la ciudad y su entorno".

Incluso, se prevé la posibilidad de conexión y continuidad visual de las cubiertas planas de los edificios comerciales con la futura plaza del Auditorio.

Las cubiertas planas prevén su posible conexión con la plaza del Auditorio en la parcela colindante. Sus fachadas se separan del cantil o muelle de ribera.

Cada edificio tendrá un máximo construido de 488,05 metros. En el nivel -1 de sótano se propone un aparcamiento público con un total de 146 plazas, que complementan a las 305 plazas de aparcamiento en superficie. Esto permite un total de 451 plazas.