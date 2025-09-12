Los Asperones, casi 40 años después: Junta y Ayuntamiento de Málaga buscan de nuevo una solución definitiva

Imagen de la reunión entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga en relación con Los Asperones.

La herida sangrante de Los Asperones, que desde hace casi 40 años sigue sin ser curada, vuelve a la mesa de las instituciones públicas.

La barriada marginal levantada en el extrarradio de Málaga con la pretensión de servir de asentamiento temporal se mantiene con el paso de los años como una gran asignatura pendiente.

Pese a los numerosos planes diseñados en estas décadas, la realidad es que ninguno de ellos ha visto la luz.

Ahora, de nuevo, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga tratan de generar una nueva oportunidad al núcleo chabolista, en el enésimo intento de lograr su desmantelamiento.

Para avanzar en este camino, la consejera de Fomento, Rocío Díaz, se ha reunido este viernes con el alcalde, Francisco de la Torre.

El objetivo de ambos dirigentes es abordar la financiación de la primera etapa de las acciones que se llevarán a cabo con el objetivo de dar una solución definitiva a los vecinos de este espacio.

El paso adelante se produce después de que fuera publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la delimitación de la zona, lo que permite a ambas instituciones pegar a la puerta del Gobierno central para solicitar, en el marco del Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda, dinero con el que financiar el realojo de las familias afectadas.

Con este propósito, la Junta y el Consistorio avanzan en la elaboración de una memoria-programa que será remitido al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana este mismo mes, según han confirmado.

Una de las construcciones de Los Asperones.

Estudios y más estudios

Hay que recordar que hace casi un año, la Administración regional adjudicó a Cruz Roja la elaboración de un profundo estudio sobre Los Asperones, donde habita cerca de un millar de personas y se levantan alrededor de 300 viviendas.

Entre los objetivos del trabajo estaba recoger información de las fases I, II y III de la barriada, incidiendo en la necesidad de conocer el número de personas/familias que residen actualmente "con el fin de planificar futuras intervenciones de inclusión social".

A este primer detalle se suma la necesidad de conocer la estructura sociodemográfica de la población en relación con las dimensiones que tienen que ver con la inclusión-exclusión social de los residentes; las características de edificación de las viviendas y urbanísticas de cada una de las tres fases; el mapa de recursos existente y el mapa de recursos necesario para el éxito de la intervención; contribuir al desarrollo de una estructura de gobernanza donde participen servicios, recursos y entidades públicas y privadas que trabajan en Los Asperones, y establecer un registro de datos y actuaciones que sirva como elemento de consulta, explotación y trabajo para la intervención posterior.

Antecedentes

Esta barriada marginal fue construida con carácter provisional, en el marco del Plan de Erradicación del Chabolismo de 1986. Uno de sus objetivos era eliminar los focos existentes en calle Castilla, Estación del Perro, Puente de los Morenos…

Fue en marzo de 1986 cuando la entonces Consejería de Política Territorial de la Junta llevó a cabo un proyecto para la construcción de 145 viviendas familiares industrializadas en dos parcelas no contiguas, alejadas de la ciudad, cedidas por el Ayuntamiento.

Una de ellas, cercana al vertedero, con capacidad para 114 viviendas; la otra, en las proximidades de Campanillas, con 31 viviendas.

El traslado de las familias se completó en enero de 1988. Como consecuencia de las inundaciones de 1989, surgieron nuevas necesidades de realojo y se ejecutó un nuevo conjunto de 40 viviendas en las proximidades del arroyo de Pocapringue. Fueron ocupadas en noviembre de 1990.

Lejos de ser un núcleo provisional, el asentamiento se ha mantenido a lo largo de los años, dando lugar a un crecimiento poblacional, con el desarrollo de las propias familias y la llegada de otras, generando una evolución descontrolada de la barriada.