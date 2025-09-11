Málaga digitaliza la Alcazaba y Gibralfaro con un modelo 3D para impulsar un ambicioso plan de conservación

Málaga quiere empezar a pagar parte de la deuda que tiene pendiente desde hace años con uno de sus grandes monumentos culturales: la Alcazaba y el Castillo de Gibralfaro.

Afectados por serios problemas de conservación, que han obligado a desarrollar hasta 25 intervenciones de cierta urgencia, el Ayuntamiento quiere dar un paso más y está ultimando un ambicioso proyecto de conservación y puesta en valor con la vista en el medio y largo plazo.

El trabajo que se viene desarrollando, en el que participan la Gerencia de Urbanismo y el área de Cultura, consta de un ambicioso modelo en 3D georreferenciado de los dos monumentos, acompañado de un diagnóstico global que servirá de base para la redacción de un plan integral de conservación y rehabilitación.

Con ello se busca dar prioridad a determinadas fases de obra, actuar con mayor agilidad ante emergencias y establecer criterios científicos de conservación.

Todo ello se lleva a cabo en coordinación con la Junta de Andalucía, según han detallado las concejalas delegadas de Cultura y Patrimonio Histórico, Mariana Pineda, y de Urbanismo, Carmen Casero.

El escaneado láser de alta definición ya ha permitido digitalizar gran parte de las murallas, torres y recintos de la Alcazaba, la Coracha y Gibralfaro. Esta tecnología facilita la representación gráfica en planos y alzados, y ofrece una herramienta inédita para acceder virtualmente a zonas de difícil acceso.

El proceso incluye, además, un sistema de nomenclatura alfanumérica para identificar de forma precisa cada torre y lienzo, con el fin de ordenar y documentar las futuras actuaciones de restauración.

Obras recientes y nuevas fases

En los últimos años se han desarrollado intervenciones en muros, garitas, pozos y torres tanto en la Alcazaba como en Gibralfaro.

Entre ellas, la restauración del lienzo norte del Castillo (150.024 euros) y distintas actuaciones en la Alcazaba, como la consolidación del frente sur y de la torre del Homenaje.

Actualmente se prepara la fase 2 de restauración, con una inversión prevista de 433.090 euros, que abarcará actuaciones en torres, lienzos y estructuras defensivas de ambos monumentos.

Con estas actuaciones, el Ayuntamiento busca profundizar en el conocimiento histórico y material de la Alcazaba y Gibralfaro y garantizar su conservación a largo plazo.