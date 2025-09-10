Nuevo apuñalamiento en Málaga: herido grave un hombre de 28 años en la zona de Camino de San Rafael

Nuevo apuñalamiento en Málaga capital. En esta ocasión, en el entorno del Camino de San Rafael, donde un hombre de 28 años resultó herido grave la madrugada del pasado sábado.

Los hechos ocurrieron sobre las 00.20 horas del seis de septiembre. Al parecer, según indicaron los alertantes al Servicio de Emergencias 112 de Andalucía, una riña se produjo en el entorno de la calle Alcalde Díaz Zafra. En concreto, hablaban de dos hombres que estaban peleándose contra otro y decían que los presuntos agresores eran uno más joven y otro algo más mayor.

Ese último sería el que, a juicio de los testigos, habría resultado herido de arma blanca. Hasta la zona se trasladaron a la zona efectivos de la Policía Nacional, la Policía Local y sanitarios del 061, que a su llegada localizaron al chico herido, de 28 años, con varias heridas de arma blanca.

Una ambulancia lo trasladó hasta el Hospital Clínico Universitario donde se encuentra hospitalizado. No constan, al menos hasta el momento, detenciones en relación con los citados hechos.