Vía libre para el nuevo paseo de Pedregalejo de Málaga: terrazas reordenadas, pérgolas y más espacio para peatones

La espera para que Málaga afronte la ambiciosa transformación del paseo marítimo de Pedregalejo, uno de los grandes enclaves turísticos y de ocio de la capital de la Costa del Sol, toca a su fin.

Tras adjudicar, a principios del pasado mes de agosto, la ejecución de las obras a la empresa Ingeniería, Obras y Tecnología Europea, la Gerencia de Urbanismo da la vuelta de tuerca definitiva en el procedimiento con la formalización del contrato.

Y, con ello, queda expedito para que en los próximos días o semanas se ponga en marcha la maquinaria. Hay que recordar que los propios empresarios hosteleros de la zona, preocupados por el devenir de las actuaciones venideras, apuntaban a que será en octubre cuando tenga lugar el comienzo de las operaciones.

Atendiendo a los detalles de la propuesta adjudicataria, la inversión asciende a 4.731.437,70 euros (5.725.039,62 euros IVA incluido), siendo el plazo de desarrollo de los trabajos de 10 meses.

Entre los objetivos que se marca el Consistorio con esta iniciativa, que cuenta con el diseño inicial de CAI Consultores, está corregir la problemática existente con la movilidad peatonal.

infografia del paseo maritimo de pedregalejo E. E.

Dado que la sección del paseo no se puede modificar, al toparse con el límite marcado por el muro que lo separa de la arena de la playa, los técnicos apuestan por eliminar el cambio de nivel actualmente existente, sobre el que se localizan la mayor parte de las terrazas, para unificar todo el espacio. Y, con ello, corregir el reparto presente de superficies.

Se prevé la supresión de las distintas alturas del paseo, la reordenación de las terrazas y la ampliación de las zonas de acceso a la playa, así como dotarlo de pérgolas, bancos y una nueva iluminación.

En esta línea, otra de las singularidades del proyecto del paseo de Pedregalejo, que afecta a un área con una longitud de 1,2 kilómetros, con una media de 8 metros de ancho, afecta de lleno a la actual imagen de los negocios de hostelería.

Más de 2.300 metros de terrazas

Según los datos recopilados en el expediente, a lo largo de todo el paseo se cuentan más de 30 negocios con terrazas, que vienen a sumar del orden de 2.360 metros cuadrados. La longitud de todos estos espacios de ocupación privada alcanza los 426 metros. Es decir, el 35% de toda la longitud del paseo está ocupada por mesas y sillas.

De otro lado, se proyecta el rediseño de la plaza de las Acacias a través de la reordenación de los aparcamientos que existen para aportar más espacio para los peatones.

Los aparcamientos existentes serán señalizados con una anchura de 2,5 metros y 5 metros de largo. Esta disposición maximiza el número de plazas, permitiendo espacio suficiente para los giros y dejando una calle de maniobras de 5 metros como mínimo.

Las zonas verdes que hay en los accesos a la playa verán reducida su extensión, manteniéndose las especies arbóreas existentes, como las palmeras. Algunas serán trasladadas a la plaza de las Acacias, donde también serán plantados nuevos ejemplares.

En la plaza Miguelito El Cariñoso se mantendrán los árboles, mientras está prevista la plantación de pinos en varios puntos, como en las proximidades del restaurante Rompeolas.